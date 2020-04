Le strade di Massimo Barbolini e di Novara si separeranno a fine stagione. È stata la stessa società piemontese ad annunciare il divorzio che diventerà effettivo a partire dall'1 luglio. Barbolini, che finora con Novara ha vinto una Cev Champions League, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana, guidava la squadra dal 2017 e ha deciso di lasciare l'incarico per motivi di carattere personale, come si legge nella nota diffusa dalla società. "Abbiamo recepito con grande stupore la richiesta di Massimo - è la posizione del Comitato Tecnico del club (di cui fanno parte il presidente suor Giovanna Saporiti, il patron Fabio Leonardi, il direttore generale Enrico Marchioni e il main sponsor Eraldo Peccetti) - dato che appena un anno fa avevamo condiviso di prolungare il sodalizio fino al 2022. A Massimo va un ringraziamento per i traguardi che ha contribuito a far raggiungere al club e il nostro miglior augurio per la sua prossima avventura sportiva".

L'annuncio della Igor Volley

