Una notte a un punto dalla vetta: Scandicci travolge Filottrano e aspetta la risposta di Novara

Una notte ad un punto dalla vetta per la Savino del Bene Scandicci che sbriga in poco più di un’ora la pratica Filottrano e avvicina Novara in testa alla classifica in attesa delle gare di domani che completeranno la prima giornata del girone di ritorno della regular season.

Le toscane travolgono con un secco 3-0 Filottrano nell’anticipo del sabato al termine di un match a senso unico, nel quale Scandicci ha dominato in tutti i fondamentali, lasciando solo le briciole ad una Lardini che dovrà raccogliere su altri campi (principalmente il suo) i punti che potrebbero servire a scongiurare la retrocessione in Serie A2. Squadre in campo con le formazione annunciate e nel primo set si vede un pizzico di equilibrio con la Lardini che riesce a tenere a fatica il ritmo delle padrone di casa, va sotto ma non sprofonda e si arrende con il punteggio di 25-21.

Nel secondo set la Savino del Bene, trascinata da Adenizia, Haak e una Bosetti che non sbaglia praticamente mai, vola sul 20-10 e chiude a proprio favore con il punteggio di 25-15. Stessa storia nel terzo parziale con la squadra di casa che lascia sul posto nel rivali e guadagna un vantaggio progressivo fino al 25-14 conclusivo che chiude un incontro senza storia che Scandicci fa suo senza sprecare troppe energie.