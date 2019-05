Perugia ha letteralmente demolito Civitanova per 3-0 (25-13; 25-18; 25-18) nella gara-1 della Finale Scudetto di volley maschile, ai Block Devils sono bastati appena 75 minuti per surclassare la Lube e portarsi in vantaggio nella serie che assegna il tricolore. Al PalaBarton è andata in scena una recita a senso unico durante la quale i Campioni d’Italia hanno esibito un gioco spumeggiante, rapido, incisivo che ha soppiantato i cucinieri lontani anni luce dalla forma dei giorni migliori: i ragazzi di Lorenzo Bernardi sono semplicemente stati strepitosi e lo hanno confermato in tutti i fondamentali annichilendo la compagine di Fefé De Giorgi che ha sbagliato troppo al servizio e che non ha mai dato la sensazione di poter tenere testa ai padroni di casa.

Il prossimo appuntamento è per domenica 5 maggio quando all’Eurosuole Forum si giocherà la gara-2, Civitanova dovrà cercare una pronta reazione di fronte ai propri tifosi per cercare di pareggiare la serie e tenere aperti i discorsi. Perugia ringrazia il solito Wilfredo Leon (12 punti per lo schiacciatore che ha sbagliato qualche battuta di troppo), 9 marcature per l’altro martello Filippo Lanza, 8 punti a testa per l’opposto Aleksandar Atanasijevic e per il centrale Marko Podrascanin, ottima regia di Luciano De Cecco. Tra le fila di Civitanova nessuno è andato in doppia cifra: 9 punti per Osmany Juantorena che si è acceso soltanto a tratti, 5 per l’opposto Tsvetan Sokolov, De Giorgi ha provato a inserire anche Jiri Kovar e Dragan Stankovic al posto degli spenti Yoandy Leal ed Enrico Cester a partita in corso ma la musica non è cambiata.

Avvio pimpante di Perugia nel primo set, Ricci firma un sontuoso muro e Leon piazza il diagonale del 5-3. Il fuoriclasse cubano sfonda il muro con una pipe violentissima e successivamente Sokolov sbaglia dalla seconda linea regalando ai padroni di casa il primo vantaggio importante (7-4). A indirizzare il parziale sono l’ennesimo diagonale di Leon e due muri consecutivi di Podrascanin su Juantorena e Simon per il 13-6. I Block Devils controllano la situazione, Cester commette un paio di sbavature rilevanti (16-9), un muro sulla Pantera e un errore offensivo di Leal valgono il 20-10. I ragazzi di Bernardi non tremano, chiude un errore al servizio di Juantorena.

Civitanova cerca una pronta reazione in avvio del secondo parziale e vola sul 6-3 grazie a due sontuosi attacchi di Juantorena e a una bella bordata di Sokolov. Perugia però recupera prontamente il break sfruttando un attacco di Lanza, un errore di Juantorena e un tocco a rete di Podrascanin (6-6). I Block Devils non si fermano più, va al servizio De Cecco e sul turno in battuta del palleggiatore nasce il break decisivo: ace del regista (9-7), erroraccio di Juantorena (il suo bagher dalla seconda linea non ha superato la rete), invasione a muro e mani fuori di Leon per il 12-9. Leal sbaglia una pipe importante e successivamente i padroni di casa spingono sull’acceleratore: mani fuori di Atanasijevic, Leon sfonda il muro, il subentrato Hoag firma l’ace del 19-12. Civitanova si sveglia solo nel finale con due punti consecutivi di Juantorena supportato da Sokolov, Leon chiude con il suo solito diagonale.

Pipe di Lanza e attacco a tutto braccio di Atanasijevic per il 2-0 di Perugia in avvio della terza frazione, Civitanova prova a rimanere aggrappata alla partita con le unghie e con i denti ma i padroni di casa hanno una marcia in più: due muri su Sokolov e due errori in battuta dei cucinieri valgono il 12-8 per i Campioni d’Italia. La partita prende definitivamente la via dei padroni di casa quando Lanza piazza due attacchi di lusso e Kovar attacca out (16-10). Leon sfonda il muro, Atanasijevic inchioda la parallela del 20-14 e da quel momento è pura accademia, la vittoria arriva su un errore in battuta di Stankovic.