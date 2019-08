Storica impresa dell’Under 19, Italia campione del mondo dopo 22 anni!

La Nazionale di volley maschile ha vinto i Mondiali Under 19 sconfiggendo la Russia per 3-1 (26-24; 21-25; 25-19; 25-18) nella Finale andata in scena a Tunisi, gli azzurrini hanno completato così la loro cavalcata fatta di otto vittorie in altrettanti incontri disputati e hanno fatto la storia: era da 22 anni che l’Italia non trionfava nella rassegna iridata di categoria, per la seconda volta nella storia il tricolore entra nell’albo d’oro di questa kermesse grazie alla superlativa squadra guidata dal CT Vincenzo Fanizza.

I giovani pallavolisti in Italia ci sono, meriterebbero soltanto di giocare di più nelle squadre di SuperLega e di avere più spazio in modo di potersi migliorare, di crescere tecnicamente, di acquisire esperienza per poi essere pronti al salto in Nazionale maggiore: sono discorsi annosi che si ripresentano a ogni trionfo o podio nelle competizioni giovanili. Questa sera bisogna però celebrare solo i ragazzi che hanno dato spettacolo in Tunisia dominando per tutta la settimana e mettendo in ginocchio Bulgaria, Repubblica Ceca, Colombia, Iran nel girone eliminatorio prima di strapazzare Cina Taipei, Giappone ed Egitto nei tre turni a eliminazione diretta che hanno portato al match odierno.

Lo schiacciatore Alessandro Michieletto (20 punti, 4 aces, 2 muri) già nel giro di Trento, l’opposto Tommaso Stefani (alto 210 cm!, oggi autore di 18 punti con tre stampatone) tesserato per Ravenna, l’altro martello Tommaso Rinaldi (14) nell’orbita di Modena, i centrali Nicola Cianciotta (10 punti, 3 muri) e Alessandro Gianotti (nelle giovanili di Monza, a partire dal terzo set è stato sostituito da Federico Crosato andato a referto con quattro marcature), il palleggiatore genovese Paolo Porro passato da Treviso, il libero Damiano Catania pronto a giocare per Santa Croce in Serie A2.