Superlega, anticipo 18a: Padova espugna in rimonta Monza (3-1) e sale al 7° posto

Padova vola, Monza in crisi nera. La Kioene vince in rimonta 3-1 sul campo del Vero Volley una sfida che metteva in palio il settimo posto e scavalca i brianzoli in classifica nella corsa ai play-off. Due partite in una: per un set e mezzo è Monza a dominare il campo con un Ghafour inarrestabile, poi da metà del secondo parziale Padova entra in partita e non ne esce più, giocando su livelli altissimi in tutti i fondamentali, con Torres trascinatore in attacco, ma con un contributo importantissimo da tutti gli elementi.

Per i veneti si tratta del terzo successo consecutivo che li allontana forse definitivamente dalla zona calda della classifica, per Monza, invece, è la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare disputate che significa ottavo posto in graduatoria e tanti dubbi nella corsa alla conquista di un posto nei play-off dopo un girone di andata di grande spessore.

Monza scende in campo con la formazione annunciata e nel primo set è una sorta di schiacciasassi che tritura letteralmente Padova. Ghafour sale in cattedra e trasforma in oro tutti i palloni che tocca, lanciando il Vero Volley verso il facile successo con il punteggio di 25-13. Nel secondo parziale sembra ancora tutto facile per la squadra di casa che, sfruttando anche la buona serata di Dzavoronok e Yosifov, mette in difficoltà i veneti fino al 14-10. A quel punto Torres suona la carica e rimette in carreggiata i suoi che riescono a pareggiare a quota 22. Ne esce un finale emozionante e molto incerto con set ball da una parte e dall’altra e alla fine è la Kioene ad avere la meglio (30-28) grazie all’ace dell’opposto portoricano, grande protagonista del riscatto patavino.

La partita cambia completamente nel terzo set, dato che affiora il nervosismo in casa Monza e Padova ne approfitta, giocando con la giusta serenità e determinazione. I veneti provano la fuga la prima volta sull’11-8 ma vengono ripresi dalla squadra di casa, grazie al solito Ghafour, poi di nuovo si riportano avanti 20-17 e non vengono più avvicinati dal Vero Volley che si deve arrendere con il punteggio di 25-19.

Nel quarto set, sulle ali dell’entusiasmo, la Kioene vola sul 6-3 ma Monza, dopo lo sbandamento iniziale, si riporta sotto fino a pareggiare a quota 12. La rimonta dei padroni di casa, però, si ferma bruscamente a causa di qualche errore di troppo. Padova torna avanti (21-16) e mantiene il vantaggio fino al 25-20 firmato da Torres con un pallonetto vincente.

Il tabellino

Vero Volley Monza – Kioene Padova 1-3

(25-13, 28-30, 19-25, 20-25)



Vero Volley Monza: Dzavoronok 16, Orduna, Ghafour 24, Botto 5, Yosifov 11, Beretta 9, Rizzo (L); Galliani 8, Arasomwan 1, Giannotti 1, Buchegger 1. Non entrati: Buti, Calligaro. Coach: Fabio Soli.

Kioene Padova: Polo 8, Louati 12, Volpato 13, Torres 17, Travica 1, Barnes, Danani (L); Cottarelli, Cirovic 10, Premovic, Lazzaretto 1, Bassanello (L). Non entrati: Sperandio. Coach: Valerio Baldovin.

Arbitri: Cerra-Curto.

Durata: 22’, 37’, 25’, 27’. Tot. 1h 51’

Spettatori: 1.481.

MVP: Maurice Armando Torres (Kioene Padova)

NOTE. Servizio: Monza errori 22, ace 5; Padova errori 7, ace 4. Muro: Monza 17, Padova 12. Ricezione: Monza 45% (31% prf), Padova 57% (33% prf). Attacco: Monza 52%, Padova 45%.