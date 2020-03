Superlega: Civitanova vince in rimonta su Trento e resta a +1 su Modena che batte Monza

L'emergenza coronavirus ha fermato parzialmente la Superlega, con solo due partite disputate nella domenica. Milano-Padova, infatti, è stata rinviata a data da destinarsi perché alcuni giocatori della formazione di casa non avevano superato i controlli previsti per la temperatura corporea mentre Sora non si è nemmeno presentata a Piacenza per paura del contagio, andando così incontro a una sconfitta a tavolino che verrà ufficializzata nei prossimi giorni e che sancirà la retrocessione matematica dei laziali in Serie A2.

Civitanova si conferma in testa alla classifica grazie alla vittoria contro Trento nel big match. I campioni d’Italia si sono trovati sotto per 0-2 all’Eurosuole Forum, ma sono riusciti a rimontare i dolomitici come era già successo in semifinale di Coppa Italia. I cucinieri si sono così imposti al tie-break e conservano il primato con un punto di vantaggio su Modena e due lunghezze su Perugia. A trascinare i campioni del mondo sono stati Yoandy Leal (24 punti, 3 muri), l'opposto Kamil Rychlicki (18, 2 muri e 2 aces) e Osmany Juantorena (12), ma sono da segnalare anche l’ottima regia di Bruninho e i 12 sigilli del centrale Robertlandy Simon (3 muri), affiancato in reparto da Enrico Diamantini (4 stampatone). Ai dolomitici, ormai sicuri del 4° posto in classifica, non sono bastati Uros Kovacevic (24) e Aaron Russell (19) nel tridente offensivo completato dall’opposto Luca Vettori (14) e diretto da Simone Giannelli.

Modena ha sconfitto Monza per 3-1 nel deserto del PalaPanini. A trascinare i Canarini sono stati come sempre l’opposto Ivan Zaytsev (18 punti, 3 aces) e lo schiacciatore Bartosz Bednorz (19, 3 muri), entrambi ben imbeccati dal regista Micah Christenson che ha sfruttato anche il martello Matt Anderson (10) e il centrale Max Holt (11, 2 muri, 2 aces). Ai brianzoli, noni in classifica e sempre in corsa per un posto nei playoff, non sono bastati Yacine Louati (22 punti, 5 aces) e Donovan Dzavoronok (13).

Tutti i risultati

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 3-2 (22-25; 21-25; 25-18; 25-22; 15-13)

Leo Shoes Modena-Vero Volley Monza 3-1 (25-16; 25-18; 23-25; 25-21)

Top Volley Cisterna-Calzedonia Verona 2-3 (22-25; 25-23; 27-25; 20-25; 12-15)

Consar Ravenna-Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2 (25-20; 24-26; 18-25; 25-22; 25-13)

Allianz Milano-Kioene Padova - RINVIATA: i giocatori di casa non hanno superato il test della temperatura corporea

Gas Sales Piacenza-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - VITTORIA A TAVOLINO 3-0: gli ospiti non si sono presentati

La classifica dopo 20 giornate

Civitanova 53* punti, Modena 52, Perugia 51*, Trento 45, Milano 36**, Ravenna 26, Padova 25**, Verona 24*, Monza 23*, Piacenza 18**, Cisterna 16*, Vibo Valentia 16*, Sora 5*

*con una gara in meno

**con due gare in meno