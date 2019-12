Davide Saitta scrive a Papa Francesco: "Vogliono rubarmi il Natale: Santità, aiutatemi"

“Non rubatemi il Natale”. Questa è l’accorata richiesta che Davide Saitta ha rivolto a Papa Francesco. Il palleggiatore di Ravenna, squadra che milita nella SuperLega (il massimo campionato italiano di volley maschile), ha scritto una lettera a Sua Santità spiegandogli la situazione: il regista della Consar dovrebbe giocare, insieme naturalmente ai compagni di squadra, a Trento proprio il giorno di Natale (mercoledì 25 dicembre, ore 18.00). Il match tra i dolomitici e i romagnoli è l’unico schedulato per quel giorno, tutte le altre partite della 14esima giornata sono infatti state posticipate a Santo Stefano dopo un’intensa battaglia diplomatica andata in scena nel mese di ottobre tra i club nostrani e la CEV (la Federazione Europea) visto che dal 5 gennaio si disputerà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi 2020 e i giocatori da regolamento devono essere liberati per le Nazionali almeno dieci giorni prima.

Trento-Ravenna è in programma per il pomeriggio del Santo Natale perché il palazzetto è occupato da un incontro di Serie A di basket il 26 dicembre. Davide Saitta è un fervente cattolico e vorrebbe passare la festività con la moglie Nicoletta e con la piccola Noemi che ha appena otto mesi. Si era rivolto ai vertici della Lega Volley chiedendo un anticipo al 24 dicembre (ore 16.00) ma gli era stato detto “Solo se chiama il Papa” ed ecco allora che il 32enne ha deciso di rivolgersi al Pontefice. Davide Saitta, già più volte in prima linea per non giocare a Pasqua (battaglia mai vinta), riuscirà ad avere il supporto di Francesco e a non farsi rubare il Natale? Di seguito la lettera aperta che il pallavolista ha scritto al Papa e pubblicata dal quotidiano di matrice cattolica Avvenire.

Ecco il testo: