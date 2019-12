Perugia espugna Trento, Modena insegue la capolista Civitanova

Oggi pomeriggio si sono giocate cinque partite valide per la decima giornata della SuperLega 2019-2020 e l’anticipo della tredicesima giornata del massimo campionato italiano di volley maschile. I riflettori erano tutti puntati sul big-match tra Perugia e Trento, i Block Devils hanno vinto in trasferta per 3-1 e hanno dato una risposta importante a tutte le avversarie: i ragazzi di coach Vital Heynen stanno salendo in cattedra e possono puntare ai massimi obiettivi come ci si attendeva alla vigilia del torneo.

Gli umbri si sono imposti sul campo dei dolomitici grazie allo show strabordante delle due stelle: 26 punti dell’opposto Aleksandar Atanasijevic, 23 marcature (3 aces) del martello Wilfredo Leon, da segnalare anche i 12 sigilli di Filippo Lanza e i quattro muri di Marko Podrascanin. Grazie a questo risultato Perugia sale al secondo posto in classifica a quattro punti di distacco dalla capolista Civitanova che è volata in Brasile dove da martedì disputerà il Mondiale per Club (la Lube ha però giocato una partita in meno rispetto alla grande rivale) mentre i ragazzi di Angelo Lorenzetti (15 punti di Uros Kovacevic, 12 di Luca Vettori) restano in quarta posizione a otto lunghezze di distacco dai leader.

Modena si conferma al terzo posto a cinque punti di distacco dai Campioni d’Italia ma ha giocato una partita in meno rispetto ai biancorossi, i Canarini sono riusciti a sconfiggere Monza a domicilio per 3-1. Affermazione di rabbia da parte dei ragazzi di coach Andrea Giani che hanno dominato i primi due set e che hanno poi lasciato sul piatto la terza frazione ai vantaggi prima di chiudere i conti. Prova esorbitante del martello Bartosz Bednorz che si sta esprimendo a ottimi livelli (20 punti, 4 muri, 3 aces), bene anche Ivan Zaytsev (17) e l’altro schiacciatore Matt Anderson (14) mentre ai brianzoli non sono bastati i soliti Bartosz Kurek (16) e Donovan Dzavoronok (17).

Verona torna al successo dopo tre sconfitte consecutive, la formazione di Rado Stoytchev ha regolato Latina per 3-1 grazie soprattutto all’opposto Pierre Boyer (23 punti, 3 aces) che ha avuto la meglio nel testa a testa con Jean Patry (17). Le altre tre partite di giornata si sono decise al tie-break: Padova ha sconfitto Milano nello scontro diretto per il quinto posto (21 punti di Ramos Hernandez e 19 con 5 aces per Yuki Ishikawa che soppiantano Nemanja Petric fermo a 18 e Nimir Abdel-Aziz che non va oltre quota 17), Piacenza regola Sora nello scontro diretto per la salvezza (22 punti di Dick Kooy, ai laziali non bastano i 29 di Joao Barros), Ravenna espugna la tana di Vibo Valentia e rafforza l’ottavo posto grazie soprattutto a un maestoso Daniele Lavia da 26 punti.

Di seguito tutti i risultati dettagliati delle partite di oggi della SuperLega 2019-2020 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

I risultati

DECIMA GIORNATA:

Calzedonia Verona vs Top Volley Latina 3-1 (25-23; 15-25; 25-14; 25-20)

Kioene Padova vs Allianz Milano 3-2 (25-22; 21-25; 19-25; 25-22; 15-10)

Vero Volley Monza vs Leo Shoes Modena 1-3 (15-25; 15-25; 26-24; 22-25)

Globo Banca Popolare Sora vs Gas Sales Piacenza 2-3 (15-25; 25-23; 25-23; 21-25; 14-16)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Consar Ravenna 2-3 (20-25; 25-22; 21-25; 25-22; 13-15)

ANTICIPO TREDICESIMA GIORNATA:

Itas Trentino vs Sir Safety Conad Perugia 1-3 (21-25; 25-20; 19-25; 23-25)

La classifica

Civitanova 29 (10), Perugia 25 (11), Modena 24 (9), Trento 21 (10), Padova 14 (9), Milano 13 (8), Verona 12 (10), Ravenna 12 (10), Piacenza 9 (9), Monza 9 (9), Latina 6 (9), Vibo Valentia 5 (8), Sora 4 (10). Tra parentesi il numero di partite giocate.