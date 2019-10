SuperLega 2019-2020: tutti gli acquisti e le cessioni del mercato

Sono stati diversi i movimenti di mercato durante l’estate che hanno dato un volto nuovo alla SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di volley maschile che scatterà nel weekend. Diamo uno sguardo alle varie operazioni e a come sono cambiate le tredici formazioni che si daranno battaglia nei prossimi mesi.

Civitanova si presenta per difendere lo scudetto ma ha perso un pezzo pregiatissimo come l’opposto bulgaro Tsvetan Sokolov che si è accasato allo Zenit Kazan. La Lube dovrà sopperire a un’assenza pesantissima, da vedere se il bomber Rychlicki arrivato da Ravenna sarà all’altezza della situazione e saprà dare manforte ai confermati schiacciatori Juantorena e Leal con Bruninho in cabina di regia mentre al centro la novità Anzani da Modena affiancherà il sempre solido Simon.

Perugia vuole riscattare le delusioni dell’anno scorso e vuole tornare a vincere, i Block Devils si sono affidati a coach Vital Heynen (esonerato Bernardi, c’è una causa aperta) che ha vinto i Mondiali con la Polonia e che potrà contare su un roster di lusso sempre incentrato sulla classe dirompente dello schiacciatore Wilfredo Leon e dell’opposto Aleksandr Atanasijevic mentre ci potrebbe essere ballottaggio di banda tra il confermato Filippo Lanza e la novità Plotnitskiy da Monza.

Trento non ha cambiato praticamente nulla e si presenta col sestetto dello scorso anno per fare saltare il banco: la diagonale composta da Giannelli e Vettori, i martelli Kovacevic e Russell, i centrali Lisinac e Candellaro, il libero Grebennikov possono fare la differenza.

Movimenti importanti invece in seno a Modena che è una seria pretendente al tricolore. L’arrivo di uno schiacciatore di razza come Matt Anderson e di coach Andrea Giani da Milano (sostituirà Julio Velasco che ha accettato un incarico federale) possono dare una sterzata positiva alla squadra sempre in mano a Ivan Zaytsev desideroso di rialzare la cresta in diagonale con Micah Christensen mentre al centro sarà titolare Mazzone al posto di Anzani che è stato ceduto alla Lube.

L’altro grande acquisto della nostra SuperLega è l’opposto polacco Bartosz Kurek, MVP degli ultimi Mondiali che sarà l’asso nella manica dell’ambiziosa Monza, che può essere una outsider insieme a Milano, dove sono approdati coach Piazza per sostituire Giani e il martello Petric pronto a comporre un attacco di qualità insieme ad Abdel-Aziz e Clevenot con Piano al centro e Sbertoli in cabina di regia.

Verona è da prendere con le pinze, gli scaligeri sono riusciti a riportare in Italia un maestro come l’allenatore Rado Stoytchev e a confermare il bomber Boyer mentre l’infinito Kaziyski tornerà per i playoff. Di seguito tutti i sestetti titolari, le formazioni e le squadre della SuperLega 2019-2020.

SUPERLEGA 2019-2020: TUTTE LE ROSE E I SESTETTI TITOLARI

CIVITANOVA

Sestetto titolare: Bruninho-Rychlicki, Juantorena-Leal, Anzani-Simon, Balaso

A disposizione: D’Hulst (p), Ghafour (o), Kovar (s), Massari (s), Bieniek (c), Diamantini (c), Marchisio (l)

Allenatore: De Giorgi

PERUGIA

Sestetto titolare: De Cecco-Atanasijevic, Leon-Lanza/Plotnitskiy, Podrascanin/Russo-Ricci, Colaci.

A disposizione: Zhukouski (p), Hoogendoorn (o), Taht (s), Piccinelli (l)

Allenatore: Heynen

TRENTO

ìSestetto titolare: Giannelli-Vettori, Russell-Kovacevic, Candellaro-Lisinac, Grebennikov

A disposizione: Daldello (p), Djuric (o), Cebulj (s), Sosa Sierra (s), Codarin (c), De Angelis (l)

Allenatore: Lorenzetti

MODENA

Sestetto titolare: Christenson-Zaytsev, Bednorz-Anderson, Mazzone-Holt, Rossini

A disposizione: Salsi (p), Pinali (o), Kaliberda (s), Luis Mazorra (s/o), Bossi (c), Truocchio (c), Sanguinetti (c), Iannelli (l)

Allenatore: Giani

MILANO

Sestetto titolare: Sbertoli-Abdel Aziz, Clevenot-Petric, Piano-Kozamernik

A disposizione: Izzo (p), Weber (o), Basic (s), Gironi (s), Alletti (c), Hoffer (l)

Allenatore: Piazza

VERONA

Sestetto titolare: Spirito-Boyer, Jaeschke-Asparuhov, Cester-Solé, Bonami

A disposizione: Franciskovic (p), Kluth (o), Chavers (s), Marretta (s), Birarelli (c), Zanotti (c)

Allenatore: Stoytchev

PADOVA

Sestetto titolare: Travica-Hernandez, Randazzo-Ishikawa, Polo-Volpato, Danani

A disposizione: Cottarelli (p), Casaro (o), Barnes (s), Bottolo (s), Canella (c), Fusaro (c), Bassanello (l)

Allenatore: Baldovin

MONZA

Sestetto titolare: Orduna-Kurek, Louati-Dzavoronok, Galassi-Yosifov, Goi

A disposizione: Calligaro (p), Buchegger (o), Sedlacek (s), Capelli (s), Beretta (c), Dimitrov (c), Federici (l)

Allenatore: Soli

RAVENNA

Sestetto titolare: Saitta-Vernon Evans, Lavia-Ter Horst, Grozdanov-Cortesia, Kovacic

A disposizione: Batak (p), Stefani (o), Cavuto (s), Recine (s), Alonso (c), Bortolozzo (c), Marchini (l)

Allenatore: Bonitta

LATINA

Sestetto titolare: Sottile-Patry, Van Garderen-Palacios, Rossi-Szwarc, Cavaccini

A disposizione: Peslac (p), Onwuelo (o), Karlitzek (s), Rossato (s), Elia (c), Rondoni (l)

Allenatore: Tubertini

SORA

Sestetto titolare: Murilo-Miskevich, Joao Rafael-Fey, Caneschi-Scopelliti, Sorgente

A disposizione: Alfieri (p), Grozdanov (s), Van Tilburg (s), Battaglia (s), Farini (s), Mauti (l)

Allenatore: Colucci

VIBO VALENTIA

Sestetto titolare: Baranowicz-Abouba, Carle-Defalco, Mengozzi-Chinenyeze, Rizzo

A disposizione: Marsili (p), Hirsch (o), S. Ngapeth (s), Pierotti (s), Vitelli (c), Sardanelli (l)

Allenatore: Cichello

PIACENZA

Sestetto titolare: Cavanna-Nelli, Kooy-Berger, Krsmanovic-Stankovic, Fanuli

A disposizione: Paris (p), Fei (o), Botto (s), Yudin (s), Tondo (c), Copelli (c), Scanferla (l)

Allenatore: Gardini