Trento liquida Sora e rafforza il quarto posto, laziali quasi retrocessi

Trento ha sconfitto Sora per 3-0 (25-21; 25-18; 25-17) nell’anticipo della 25ma giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I dolomitici hanno confermato il pronostico della vigilia liquidando agevolmente il fanalino di coda, i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno chiuso rapidamente i conti di fronte al proprio pubblico anche se l’ingresso al palazzetto era soggetto a limitazioni per l’allarme coronavirus.

Trento ha così rafforzato il quarto posto in classifica generale alle spalle di Civitanova, Perugia, Modena mentre Sora è ormai retrocessa in Serie A2 (la matematica certezza arriverà a breve). Il regista Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra gli schiacciatori Uros Kovacevic (16 punti) e Aaron Russell (10), 9 marcature per l’opposto Luca Vettori. La partita è stata a senso unico, chiusa in tre rapidi set condotti senza alcun problema dai padroni di casa. Dall’altra parte della rete i migliori sono stato Radzivon Miskevich e Branimir Grozdanov (9 punti a testa).

