Verona travolge Monza nell'anticipo di Santo Stefano

Come da tradizione la pallavolo scende in campo a Santo Stefano, la SuperLega riparte in questo mercoledì di festa con la 14^ giornata (la prima del girone di ritorno). Alle ore 18.00 sono in programma sei partite in contemporanea, il turno è però già iniziato a metà pomeriggio con l’anticipo televisivo tra Verona e Monza. Gli scaligeri hanno vinto con un netto 3-0 (25-20; 25-22; 25-14) in appena 76 minuti di gioco e hanno così scavalcato i brianzoli al sesto posto in classifica, la Calzedonia potrebbe anche prendersi la quinta piazza se Milano non dovesse fare punti contro Ravenna.

I veneti hanno picchiato forte a muro (9) e al servizio (6 aces), mettendo sotto pressione gli uomini di coach Soli che tre giorni fa avevano sfiorato l’impresa contro Trento alla Candy Arena. L’arrivo di Matey Kaziyski ha spedito in orbita questa Verona che anche oggi si è fatta prendere per mano dall’attaccante bulgaro (top scorer con 12 punti, 2 aces), ben supportato dall’opposto Pierre Boyer (11, 2 aces) e dal martello Mohammad Manavinezhad (10, 2 aces). Spiccano anche i tre muri a testa dei centrali Sebastian Solé ed Emanuele Birarelli, ottima regia di Luca Spirito. A Monza non è bastato il buon Donovan Dzavoronok (12), hanno faticato Oleh Plotnytskyi (9) e Amir Ghafour (8).