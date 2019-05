Modena, il dopo Velasco è Andrea Giani! Grande ritorno sulla panchina dei Canarini

Andrea Giani è il nuovo allenatore di Modena Volley, l’annuncio ufficiale è stato dato in mattinata dalla stessa società che si affiderà così al 49enne campano per la prossima stagione. Uno dei simboli della Generazione dei Fenomeni, tre volte Campione del Mondo e tre volte medagliato alle Olimpiadi, ha sposato la causa dei Canarini che aveva già allenato nel 2007-2008 quando conquistò la Challenge Cup (il terzo torneo europeo per importanza).

Giani sostituirà Julio Velasco, suo Guru in Nazionale che ha annunciato il ritiro dall’attività pochi giorni fa, e ritornerà sulla panchina emiliana dopo 11 anni: proprio qui aveva incominciato la sua carriera da allenatore prima di spostarsi a Roma, Verona e a Milano dove negli ultimi due anni è riuscito a ottenere risultati importanti (quinto posto in regular season di SuperLega). L’ex centrale è anche l’attuale CT della Germania con cui ha vinto la medaglia d’argento agli Europei 2017, queste le sue prime dichiarazioni:

" Allenare Modena dopo Velasco è un onore. È stato ed è un grande, un maestro cui io e molti altri dobbiamo tanto. Sono pronto per questa nuova, bellissima avventura in una città come Modena, che rappresenta qualcosa di unico al mondo. "

Milano pensa a Lorenzo Bernardi

Andrea Giani verrà ufficialmente presentato alla stampa la settimana prossima. Chi guiderà Milano nella prossima stagione? Si parla di Lorenzo Bernardi ma molto dipenderà da come finirà la gara-5 della Finale Scudetto tra la sua Perugia e Civitanova, stasera ne sapremo di più. La nuova guida di Modena potrebbe convincere Ivan Zaytsev a rimanere.