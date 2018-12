Perugia risponde a Modena e vola a +4, Padova vince il derby in casa di Verona

Perugia torna in vetta

Perugia risponde subito a Modena, che nel pomeriggio aveva espugnato Monza, ristabilendo le distanze in testa alla classifica della SuperLega. I Block Devils battono Ravenna per 3-0, soffrendo soltanto nel secondo set risolto ai vantaggi e salgono così a +4 sui Canarini. Prestazione di lusso di Wilfredo Leon (17 punti, 5 aces) e di Aleksandar Atanasijevic (13) che riaccendono la macchina umbra dopo l’inatteso stop del turno precedente proprio contro Monza.

Padova vince il derby a Verona

Gran bel successo di Padova sul campo di Verona nel derby veneto: 3-1 per la Kioene trascinata da Maurice Torres (21 punti), Luigi Randazzo (14) e Yacine Louati (15) che hanno avuto la meglio su Boyer (16) e compagni. Padova si tira fuori da una situazione complicata e supera Verona in classifica, rientrando in zona playoff.

32 punti per Al Hachdadi, ma non basta

Secondo successo stagionale per Siena che batte Castellana Grotte e ritorna in corsa per la salvezza mentre complica la vita del fanalino di coda pugliese, show inverosimile di Ramos Hernandez che ha messo a segno 30 punti. Sora vince contro Vibo Valencia al tie-break, spiccano i 28 punti di Petkovic e i 22 di De Barros e 4 muri di Caneschi, insufficienti i 32 punti dello strepitoso Al Hachdadi per i calabresi.

Tutti i risultati

Sir Safety Conad Perugia-Consar Ravenna 3-0 (25-11; 26-24; 25-18)

Calzedonia Verona-Kioene Padova 1-3 (16-25; 25-20; 19-25; 15-25)

Vero Volley Monza-Azimut Leo Shoes Modena 0-3 (23-25; 23-25; 25-27)

Globo Banca Popolare Sora-Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2 (23-25; 25-18; 23-25; 25-23; 15-11)

Emma Villas Siena-BCC Castellana Grotte 3-1 (30-28: 25-23; 21-25; 25-21)

Cucine Lube Civitanova-Top Volley Latina, mercoledì 12 dicembre, ore 20.30

Itas Trentino-Revivre Axopower Milano, mercoledì 12 dicembre, ore 20.30