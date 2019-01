Ravenna batte Monza al tie-break e insegue i playoff

Ravenna torna alla vittoria e, dopo 139 minuti di autentica battaglia, ha sconfitto Monza per 3-2 (25-21; 25-20; 19-25; 20-25; 15-13) nell’anticipo della 17^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I romagnoli hanno ottenuto un successo fondamentale in ottica playoff, si trovano sempre al nono posto ma ora hanno un solo punto di distacco da Padova che domani pomeriggio ospiterà Sora. I brianzoli restano momentaneamente in sesta posizione ma domani possono subire il sorpasso da parte di Verona (in casa col fanalino di coda Castellana Grotte).

I padroni di casa hanno vinto agevolmente i primi due set e sembravano lanciatissimi verso una rapida vittoria ma non avevano fatto i conti con i ragazzi di Soli che riescono nell’impresa di guadagnarsi il tie-break dove però i giallorossi partono subito forte e indirizzano la contesa. Determinanti i 12 muti di squadra, spiccano i 25 punti dell’opposto Kamil Rychlicki e le 13 marcature di Roberto Russo (5 muri). A Monza non sono bastati il solito Donovan Dzavoronok (24, 3 aces), Paul Buchegger e Viktor Yosifov (14 punti a testa).