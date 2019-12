Civitanova demolisce Trento e chiude l'andata senza sconfitte, Lube a +7 su Modena e Perugia

Civitanova è la padrona indiscussa della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Lube ha sconfitto Trento per 3-1 nel big match che ha concluso il girone d’andata, i Campioni d’Italia svettano in prima posizione da imbattuti e hanno addirittura sette punti di vantaggio su Perugia e Modena. I ragazzi di coach Fefé De Giorgi si sono imposti in trasferta, riuscendo a imporsi nel primo set ai vantaggi e poi a dominare terza e quarta frazione dopo essersi fatti momentaneamente raggiungere.

Modena si è imposta in casa contro Vibo Valentia ma i Canarini hanno sudato più del previsto contro i calabresi riuscendo ad avere la meglio soltanto dopo 106 minuti grazie soprattutto a Bartosz Bednorz (25 punti, 3 muri) e Ivan Zaytsev (18, 4 stampatone) che hanno spento Defalco (14) e compagni. Gli emiliani hanno agganciato Perugia al secondo posto anche se i Block Devis, oggi di riposo, restano davanti per un maggior numero di vittorie. Milano chiude il girone d’andata al quarto posto, operando così il sorpasso in extremis su Trento: i meneghini, trascinati da Nimir Abdel Aziz (28 punti, 6 aces) e Nemanja Petric (14), hanno battuto Verona per 3-1 estromettendo gli scaligeri dalla Coppa Italia a cui sono ammesse le prime otto della classifica (festeggia Monza che ieri aveva battuto Padova al tie-break). Cisterna ha battuto Piacenza per 3-2 in uno scontro diretto cruciale in zona salvezza e ha agganciato Vibo Valentia, a -3 da Piacenza: Jean Patry (21) e Petr Karlitzek (16) hanno schiacciato il rientrate Gabriele Nelli (18) e compagni.

Risultati Superlega

13^ GIORNATA

Leo Shoes Modena vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-1 (25-23; 25-19; 21-25; 25-10)

Calzedonia Verona vs Allianz Milano 1-3 (23-25; 19-25; 25-17; 17-25)

Top Volley Cisterna vs Gas Sales Piacenza 3-2 (25-22; 21-25; 18-25; 25-18; 15-8)

RECUPERO 10^ GIORNATA

Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova 1-3 (27-29; 25-17; 14-25; 20-25)

Classifica

Civitanova 35, Perugia 28, Modena 28, Milano 25, Trento 24, Ravenna 16, Padova 15, Monza 15, Verona 14, Piacenza 12, Vibo Valentia 9, Latina 9, Sora 4.

Tabellone Coppa Italia

Civitanova-Monza

Milano-Trento

Perugia-Padova

Modena-Ravenna