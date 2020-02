Civitanova e Perugia vincono, coppia al comando, Milano si conferma quinta forza

Oggi pomeriggio si è disputata buona parte della ventunesima giornata della SuperLega 2020, il massimo campionato italiano di volley maschile. Civitanova e Perugia si confermano al comando ma va ricordato che i Campioni d’Italia hanno giocato una partita in meno rispetto ai diretti avversari per la prima posizione in classifica generale. La Lube ha schiacciato Vibo Valentia per 3-0 e ha festeggiato il ritorno di Yoandy Leal che, dopo un periodo di riposo per dei piccoli problemi fisici, ha sciorinato una prestazione da urlo condita da 15 punti (3 aces). Il martello cubano-brasiliano è stato affiancato da un tonico Osmany Juantorena (12), entrambi ben diretti da Bruninho che ha potuto contare anche sull’opposto Kamil Rychlicki e sul centrale Robertlandy Simon (9 punti a testa).

I Block Devils hanno invece espugnato il campo di Ravenna per 3-1 al termine di un incontro tiratissimo e combattuto punto a punto. I ragazzi di coach Vital Heynen hanno infilato la diciottesima vittoria consecutiva spinti come sempre dal solito fuoriclasse Wilfredo Leon (20 punti, 3 aces) affiancato di banda da Filippo Lanza (11), Luciano De Cecco ha mandato in doppia cifra anche l’opposto Aleksander Atanasijevic (16) e il centrale Marko Podrascanin (14, 3 muri). Ai romagnoli, in piena lotta per un posto nei playoff, non sono bastati gli attaccanti Daniele Lavia (18, 3 muri) e Sharone Vernon Evans (19). Alle ore 20.30 si giocherà Trento-Modena, gli ospiti dovranno vincere per riportarsi a due lunghezze di distacco dalla coppia di testa.

Milano resta al quinto posto dopo aver sconfitto Sora per 3-1, i meneghini hanno avuto un passaggio a vuoto nel terzo set ma poi sono riusciti a chiudere i conti contro il fanalino di coda che è sempre più vicino alla retrocessione. A trascinare i ragazzi di Roberto Piazza è stato l’incontenibie opposto Nimir Abdel Aziz (27 punti, 7 aces) ma il regista Riccardo Sbertoli è riuscito a mandare in doppia cifra anche tutti gli altri compagni di squadra tra cui gli schiacciatori Trevor Clevenot (15, 4 aces) e Nemanja Petric (11), i centrali Simone Alletti (12) e Jan Kozamernik (12).

Cisterna abbatte Padova con un sorprendente 3-0, i laziali erano sfavoriti ma hanno offerto una prova di spessore davanti al proprio pubblico e hanno conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza visto che ora sono a +3 su Vibo Valentia. Sotto i riflettori il bomber Jean Patry (14 punti) e lo schiacciatore Ezequiel Palacios (13), bravi a soppiantare Ramos Hernandez (16) e compagni. Monza ha sconfitto Verona al tie-break in un fondamentale scontro diretto per l’accesso ai playoff: ora i brianzoli sono ottavi con una lunghezza di vantaggio sugli scaligeri. A fare la voce grossa sono stati tutti gli attaccanti dei padroni di casa: 25 punti per Bartosz Kurek (2 muri, 2 aces), 25 marcature per Donovan Dzavoronok (3 aces), 22 sigilli per Yacine Louati (22 punti, 4 aces, 3 muri). Agli ospiti non è invece bastato un propositivo Pierre Boyer (31). Di seguito i risultati dettagliati della ventunesima giornata della SuperLega 2020 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

I risultati della 21^ giornata di Serie A

Consar Ravenna vs Sir Safety Conad Perugia 1-3 (21-25; 25-22; 22-25; 19-25)

Vero Volley Monza vs Calzedonia Verona 3-2 (25-20; 28-26; 18-25; 18-25; 15-7)

Top Volley Cisterna vs Kioene Padova 3-0 (25-18; 27-25; 28-26)

Allianz Milano vs Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-1 (25-20; 25-22; 22-25; 25-16)

Cucine Lube Civitanova vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-0 (25-19; 25-23; 25-17)

Itas Trentino vs Leo Shoes Modena si gioca alle ore 20.30

RIPOSA: Gas Sales Piacenza

La classifica

Perugia 51 (20), Civitanova 51 (19), Modena 46 (19), Trento 41 (18), Milano 36 (19), Padova 25 (18), Ravenna 24 (20), Monza 23 (19), Verona 22 (19), Piacenza 18 (19), Cisterna 15 (19), Vibo Valentia 12 (18), Sora 5 (19). Tra parentesi il numero di partite giocate da ogni squadra.

