Civitanova fa tredici con Piacenza. Modena cade a Padova, Milano vince

A Santo Stefano la SuperLega è sempre assoluta protagonista, il massimo campionato italiano di volley maschile è sceso in campo per la 14^ giornata, la prima del girone di ritorno e l’ultima di questo anno solare: si tornerà a giocare soltanto a metà gennaio perché ora si lascerà spazio ai cinque tornei preolimpici, in palio cinque pass per Tokyo 2020 (l’Italia è già qualificata alle Olimpiadi). Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite dopo che ieri si era giocato il primo storico anticipo natalizio tra Trento e Ravenna (vittoria dei dolomitici per 3-1).

Civitanova non conosce davvero limiti, demolisce Piacenza con un rapido 3-0 e infila la tredicesima vittoria consecutiva in campionato. La Luba ha espugnato il PalaBanca con grande disinvoltura, il 3-0 è maturato in appena 75 minuti di gioco grazie alle prove di spessore da parte di Osmany Juantorena (12 punti), Kamil Rychlicki (10) e Robertlandy Simon (10) ben imbeccati da Bruninho, 8 sigilli da parte dell’altro martello Yoandy Leal. I Campioni del Mondo conservano sette punti di vantaggio su Perugia che ha dovuto sudare più del previsto per regolare Cisterna al PalaEvangelisti, i Block Devils hanno perso il primo set ai vantaggi e nella quarta frazione sono stati costretti a una tiratissima battaglia punto a punto prima di riuscire a portare a casa un successo cruciale per tutto lo spogliatoio.

I ragazzi di coach Vital Heynen rimangono i più credibili antagonisti della formazione di Fefé De Giorgi anche se il distacco sembra essere già abbastanza ampio e non sarà assolutamente semplice colmarlo. Giornata memorabile per Wilfredo Leon (21 punti, 3 aces), Aleksandar Atanasijevic (22) e Oleg Plotnytskyi (20, 4 aces) che hanno così respinto gli assalti di Jean Patry (20) e compagni. Pesantissimo crollo di Modena sul campo di Padova, i Canarini si inchinano al PalaKioene per 3-1 e incappano nel terzo ko nelle ultime quattro uscite: i ragazzi di Andrea Giani occupano il terzo posto in classifica ad addirittura dieci lunghezze di distacco da Civitanova, hanno solo un punto di vantaggio su Trento che nell’anticipo natalizio aveva battuto Ravenna con lo stesso punteggio. Ramos Hernandez (27 punti, 3 aces), Yuki Ishikawa (16, 5 aces) e Alberto Polo (10, 3 muri) hanno sfiancano gli spenti emiliani di Ivan Zaytsev (16 punti per lo Zar) e Bartosz Bednorz (14).

Milano ha fatto suo il derby con Monza in appena 91 minuti di gioco, l’Allianz ha giganteggiato nei primi due set e poi nel terzo si è resa protagonista di una bella rimonta: 24 punti di Nimir Abdel-Aziz e 12 di Trever Clevenot per stoppare i brianzoli di Yacine Louati (11) e di uno spentissimo Bartosz Kurek (9). I meneghini restano al quarto posto ma ora hanno lo stesso numero di punti e di vittorie di Modena. Verona si è imposta sul campo di Sora mitigando la delusione per il mancato accesso alla Coppa Italia, gli scaligeri hanno vinto per 3-1 trascinati da Stephen Boyer (27 punti) che soppianta il fanalino di coda a cui non bastano Branimir Grozdanov e Joao Ferreira (15 marcature a testa). Di seguito tutti i risultati dettagliati della 14^ giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

Risultati 14ª giornata Superlega:

Gas Sales Piacenza vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (20-25; 15-25; 13-25)

Kioene Padova vs Leo Shoes Modena 3-1 (25-23; 22-25; 25-19; 25-23)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora vs Calzedonia Verona 1-3 (20-25; 24-26; 25-21; 11-25)

Allianz Milano vs Vero Volley Monza 3-0 (25-20; 25-21; 28-26)

Sir Safety Conad Perugia vs Top Volley Cisterna 3-1 (24-26; 25-17; 25-21; 25-22)

Itas Trentino vs Consar Ravenna 3-1 (21-25; 30-28; 25-19; 25-21), giocata ieri

La classifica

Civitanova 38, Perugia 31, Modena 28, Milano 28, Trento 27, Padova 18, Verona 17, Ravenna 16, Monza 15, Piacenza 12, Vibo Valentia 9*, Latina 9, Sora 4. *= 1 partita in meno.