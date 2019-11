Civitanova sempre in testa, Modena e Trento rispondono; 1° sorriso per Monza

La SuperLega non conosce soste, il massimo campionato italiano di volley maschile è tornato in campo per la quinta giornata: nuovo turno infrasettimanale, si gioca senza tregua ogni tre giorni fino a dicembre. Serata con ben cinque partite in calendario, domani il confronto tra Padova e Perugia concluderà il programma.

Civitanova non conosce limiti, travolge Verona a domicilio con un rapido 3-0, infila la sesta vittoria consecutiva e si conferma saldamente in testa alla classifica a punteggio pieno. I Campioni d’Italia, reduci dal trionfo nel big match contro Perugia, erano attesi da una trasferta complicata sul campo degli scaligeri ma c’è stata storia soltanto nel primo set poi la Lube ha messo il turbo e ha giganteggiato grazie alla prova mostruosa dello schiacciatore Osmany Juantorena (20 punti, 3 muri, 3 aces), buone prestazioni anche dell’opposto Amir Ghafour (12) e del centrale Mateusz Bieniek (10, 3 stampatone) mentre tra le fila della compagine di Rado Stoytchev hanno steccato Stephen Boyer (8) e Garrett Muagututia (10).

Gli uomini di Fefé De Giorgi conservano tre punti di vantaggio su Modena che ha però giocato una partita in meno, i Canarini hanno rispettato i favori del pronostico infliggendo un secco 3-0 a Latina: gli emiliani potevano rischiare qualcosa contro un avversario che aveva già impensierito le altre big ma i ragazzi di Andrea Giani sono stati perfetti, rischiando soltanto nel terzo set dove hanno dovuto rimontare per poi imporsi ai vantaggi. A ruggire è stato tutto il fronte offensivo imbeccato dal regista Micah Christenson: 15 punti per l’opposto Ivan Zaytsev (3 aces e 2 muri per lo Zar), 14 marcature per lo schiacciatore Matt Anderson (4 aces) e 12 per il martello Bartosz Bednorz.

Arriva anche la replica di Trento che resta a quattro punti dalla capolista (con una partita giocata in meno), i dolomitici hanno sconfitto Piacenza per 3-1: gli uomini di Angelo Lorenzetti si sono fatti imbrigliare soltanto nel terzo set dove hanno ceduto agli emiliani prima di riuscire a chiudere la contesa. Luca Vettori ha regalato la sua migliore prestazione stagionale (21 punti, 3 muri, 2 aces) in diagonale con Simone Giannelli che ha mandato in doppia cifra anche gli schiacciatori Aaron Russell (18) e Klemen Cebulj (16) mentre la compagine di coach Gardini, priva dell’infortunato Gabriele Nelli, si è dovuta affidare a Dick Kooy (14) e Dragan Stankovic (12, 3 aces).

Finalmente arriva la prima vittoria stagionale di Monza che batte Ravenna per 3-1, i brianzoli riescono finalmente a festeggiare dopo aver perso due tie-break e ancora una volta devono ringraziare lo stratosferico Bartosz Kurek capace di segnare 29 punti soppiantando Evans Vernon (19) e Thijs Ter Horst (17). Sora ha sconfitto Vibo Valentia per 3-0 nel fondamentale scontro salvezza tra due compagine ancora a secco di vittorie, i laziali si sono imposti in trasferta e hanno conquistato tre punti pesantissimi per rimanere a galla mentre i calabresi sono sempre più con l’acqua alla gola. A fare a differenza sono stati i soliti Radzivon Miskevich (18 punti, 3 muri) e Joao Ferreira (16) mentre ai padroni di casa non sono bastati Torey Defalco (11) e Timothee Carle (10).

Di seguito i risultati dettagliata della quinta giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

QUINTA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY: TUTTI I RISULTATI DI OGGI (13 NOVEMBRE)

Itas Trentino vs Gas Sales Piacenza 3-1 (25-20; 25-21; 19-25; 25-14)

Leo Shoes Modena vs Top Volley Latina 3-0 (25-22; 25-14; 28-26)

Calzedonia Verona vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (22-25; 16-25; 19-25)

Vero Volley Monza vs Consar Ravenna 3-1 (17-25; 25-20; 25-19; 25-22)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 0-3 (14-25; 22-25; 25-27)

Kioene Padova vs Sir Safety Conad Perugia giovedì 14 novembre, ore 20.30

RIPOSA: Allianz Milano

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY (dopo la quinta giornata):

Civitanova 18 (6), Modena 15 (5), Trento 14 (5), Milano 9 (4), Perugia 7 (5), Padova 6 (3), Verona 6 (5), Monza 5 (5), Latina 3 (4), Piacenza 3 (5), Ravenna 3 (5), Sora 3 (6), Vibo Valentia 1 (4). Tra parentesi il numero di partite disputate.