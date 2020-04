Coronavirus, Juantorena: "Ero convinto che questo campionato fosse già finito, pallavolo secondaria"

Dopo l’annuncio della FIPAV sulla chiusura anticipata della stagione di pallavolo, iniziano ad arrivare le prime reazioni di protagonisti. Non poteva mancare quella del capitano della Lube Civitanova, Osmany Juantorena che, con i marchigiani, guidava la classifica di Superlega con un punto di vantaggio su Modena. Un titolo però, i ragazzi di De Giorgi sono riusciti a metterlo in bacheca anche in questa stagione: la Coppa Italia, vinta lo scorso 23 febbraio.

" Ero convinto e consapevole che questo campionato fosse già finito. Era molto difficile andare avanti in mezzo a questa pandemia che ci sta ancora colpendo. Oggi è arrivata l’ufficialità che il nostro campionato si chiude qui! Triste, molto triste chiudere una stagione così ma credo che fosse la cosa giusta da fare visto la situazione di emergenza! La nostra salute, quella dei nostri genitori, figli e amici vale molto di più di un finale di stagione forzato!! La pallavolo adesso è secondaria, dobbiamo pensare solo alla salute... Poi per quanto riguarda questo gruppo sinceramente non ho aggettivi per descriverlo, siamo stati fantastici. Abbiamo sofferto e goduto tutti insieme, superando ogni ostacolo e cercando di fare sempre la cosa giusta per noi e per la squadra! Abbiamo chiuso un ciclo vincendo tutto quello che c’era da vincere tranne la Supercoppa, ma va bene così lo stesso. So che il prossimo anno tanti ragazzi andranno via da qui, mi sento di dire come capitano di questo gruppo grazie a tutti per questa bellissima avventura: siete unici, la cosa che mi è piaciuta di più, al di là dei risultati e delle coppe portate a casa, è stato il rapporto fra le persone che abbiamo avuto! Siamo come dei fratelli e questa cosa è tanta roba, che poche squadra riescono a fare!! Quindi ragazzi un grosso in bocca al lupo a tutti! Spero un giorno di poter trovarci tutti insieme per berci una bella birra fredda! Ve la offro io! Vi voglio tanto bene e vi dico ancora grazie, bestie!!! "