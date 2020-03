Coronavirus, Milano-Padova rinviata per febbre dei padroni di casa. Sora non si presenta a Piacenza

L’allarme coronavirus è definitivamente divampato in Italia, il decreto governativo ha inserito in “zona rossa” la Lombardia e altre 14 Province e questo provvedimento ha avuto una seria ripercussione sulla pallavolo. La Serie A1 femminile è stata sospesa a tempo indeterminato, la SuperLega maschile doveva scendere in campo oggi pomeriggio per la 23ma giornata ma il turno è azzoppato.

Milano-Padova, al PalaLido del capoluogo meneghino, non è andata in scena perché alcuni giocatori della compagine casalinga non hanno superato il test sulla temperatura corporea (febbre) e dunque la sfida è stata rinviata a data da destinarsi. Sora ha addirittura deciso di non scendere in campo a Piacenza per paura di contagio da coronavirus: arriverà una sconfitta a tavolino per 3-0 che vale la matematica retrocessione in Serie A2. Si giocano soltanto Civitanova-Trento (capolista contro quarta della classe) e Modena-Monza (i Canarini sono a due punti di distacco dalla Lube e da Perugia che osserva un turno di riposo).