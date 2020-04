"Muriamo il virus": l'intervista a Matteo Piano, Simone Giannelli e Gianlorenzo Blengini

Un nuovo anno divide la Nazionale di pallavolo dal pensiero olimpico. Il 21 agosto 2016, sconfitti in finale dal Brasile ai Giochi di Rio, l’Italia del volley ha stretto un patto: tornare su quel palco per coniare l’argento vivo in una storica medaglia d’oro, vincere e sognare insieme verso Tokyo 2020. Sono strani giorni che ci separano dallo sport e da una vita precedente di vecchie abitudini e nuove ambizioni. Sono strani giorni intimi di riflessioni umane e ripartenze professionali. Non era mai successo che un crinale collettivo dividesse la nostra vita tra un prima e un dopo. Abbiamo scoperto che oggi possiamo resistere e non smettiamo mai di dirci che poi sarà bellissimo.

Lo fa Simone Giannelli, il palleggiatore leader di Trento che, con gli altri capitani di Superlega, ha iniziato per primo una raccolta fondi per la Protezione Civile, a favore di chi combatte in prima linea il virus negli ospedali:

" Ho sentito il dovere di far del bene anche da casa. Stiamo vivendo un periodo difficile che aprirà nuovi scenari nelle nostre vite. Certamente, battuto il virus, non sarà più la stessa cosa e forse cambieremo, perché avremo bisogno di qualche accorgimento più sensibile. Bere un caffè in centro, stare insieme all’aria aperta… È incredibile come tutto sia diventato qualcosa di utopico, ma verrà il giorno in cui ci renderemo conto della fortuna che abbiamo nel goderci le piccole cose. "

Simone Giannelli e Matteo Piano con la maglia della Nazionale italiana alle Olimpiadi di Rio 2016Getty Images

Matteo Piano ha subito in carriera un calvario di infortuni, ultimo la rottura del crociato all’inizio di una stagione così bella e importante, e ogni volta “ha imparato a camminare” per rialzarsi. Ha seguito la sua riabilitazione in uno stato di calma apparente fra esercizi primari e nuove strade di progetti e sottoinsiemi. Coltivando un ritorno, guidando la Nazionale italiana di pallavolo dal centro dei suoi pensieri:

" Sono abituato a cadere e rialzarmi, ma stavolta è tutto diverso perché è uno stop forzato che non riguarda solo me. Durante la mia quarantena la clessidra s’è fermata: a inizio marzo stavo bene e proprio ora avrei dovuto fare il mio ritorno in campo. In questi giorni ho provato molta stanchezza mentale ma come atleta, so che potrò giovare di nuovi tempi biologici. Eravamo tutti carichi, ma potremo sfruttare questo tempo fermo per rigenerarci e rientrare in campo con più fuoco. Sono sempre stato un ottimista per natura. "

Il volley italiano ha sospeso la sua attività senza titoli, promozioni o retrocessioni all’orizzonte, ma Giannelli è tra chi in queste ore allarga il partito che spinge per giocare, ove possibile, un playoff estivo: «Ma solo se ci saranno le condizioni sanitarie di sicurezza. La salute è il nostro pensiero principale e per questo posticipare Tokyo 2020 è stata una scelta corretta e necessaria. Le Olimpiadi sono un torneo molto difficile e molto dipenderà dal momento specifico delle squadre partecipanti, ma non può essere questo il nostro tema all’ordine del giorno».

Ugualmente Piano suo compagno nell’Italia, solo con qualche più che legittima implicazione personale: «Con il sostegno dello staff della Nazionale e di Milano, sapevo che avrei potuto farcela a raggiungere quel traguardo gigante, eppure ho provato un sospiro di sollievo quando hanno posticipato le Olimpiadi e sì, ho capito che ero contento anche per me. Per poter tornare in palestra e giocare prima un’intera stagione. E poi, come dice Blengini, il volley s’adatta alle condizioni perché è uno sport di squadra in cui l’unione fa la forza».

Gianlorenzo Blengini guida la Nazionale italiana di pallavolo alla Nations League 2019 (credit: FIVB)From Official Website

Sì, c’è una straordinaria lunghezza d’onda tra i ragazzi della Nazionale e il loro allenatore Gianlorenzo Blengini, che ha reso l’Italvolley un ambiente compattissimo. Un luogo magnifico di pensieri positivi e desideri vincenti:

" È tutta una cascata: restiamo in attesa con l’idea di tenere duro. Abbiamo vissuto diverse fasi cambiando le nostre abitudini e rimodulando la nostra quotidianità. C’è stato un primo momento di comprensione, poi abbiamo provato preoccupazione e questo è il tempo della resistenza. Credo che presto dovremo stare attenti a due aspetti: il virus medico e il virus psicologico dando un senso di ripartenza laddove possibile, con un valore profondamente sportivo. "

Mister Blengini non è preoccupato per il rinvio dei Giochi Olimpici, anzi scorge nuove utilità con la giusta scelta del “bicchiere mezzo pieno”:

" Sottolineo il valore della riprogettazione al di là dell’oggettiva condivisione della scelta per la sicurezza di tutti. Fermo restando che per la pallavolo, a differenza degli sport individuali, un anno non cambia così tanto, nel nostro specifico la squadra ha alcuni trentenni che saranno più over... Ma avranno finalmente riposato contro un calendario internazionale che di certo non preserva i giocatori. Mentre ci sono giovani che potranno accumulare esperienza, maturità, tempi di gioco e conoscenza della pallavolo… E saranno capaci di dare un contributo superiore. "

Gianlorenzo Blengini ha parlato quotidianamente coi suoi ragazzi finchè non sono state spostate le Olimpiadi, interfacciandosi con le varie componenti di una fase tecnico-fisica di mantenimento. Oggi invece bisogna ricostruire un pensiero collettivo e per questo il mister ha condiviso con loro ogni possibile riflessione: «Tutti compenseranno i loro sogni olimpici andando a Tokyo senza gancio sotto il mento». Con un’idea romantica e la rabbia sincera di chi ha nel destino la grandezza sportiva… E sa che oltre al virus c’è un’altra bellissima vita da vivere.