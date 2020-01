Tutte le qualificate ai Giochi: girone abbordabile per gli azzurri, gruppo di ferro per le ragazze

Si è completato il quadro delle squadre qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda sia il volley maschile, sia quello femminile. Francia, Iran, Tunisia, Venezuela e Canada hanno vinto i tornei preolimpici continentali e si sono così unite al Giappone Paese organizzatore e alle sei formazioni che avevano staccato il pass in estate (Italia, Polonia, Brasile, USA, Russia, Argentina).

Turchia, Corea del Sud, Kenya, Argentina e Repubblica Dominicana hanno invece vinto i tornei preolimpici continentali femminili e si sono così unite al Giappone e alle sei formazioni che avevano staccato il pass in estate (Italia, Serbia, Cina, Russia, Brasile, USA).

Le qualificate per il torneo maschile

Giappone (Paese organizzatore)

Brasile (vincitrice Pool A qualificazioni mondiali)

USA (vincitrice Pool B qualificazioni mondiali)

Italia (vincitrice Pool C qualificazioni mondiali)

Polonia (vincitrice Pool D qualificazioni mondiali)

Russia (vincitrice Pool E qualificazioni mondiali)

Argentina (vincitrice Pool F qualificazioni mondiali)

Tunisia (vincitrice preolimpico africano)

Francia (vincitrice preolimpico europeo)

Iran (vincitrice preolimpico asiatico)

Canada (vincitrice preolimpico nord-centro americano)

Venezuela (vincitrice preolimpico sudamericano)

Il girone dell'Italia maschile

La nostra Nazionale di volley maschile sarà infatti inserita nella Pool A (si attende soltanto la comunicazione ufficiale della FIVB sull’effettiva composizione dei gironi) e sulla propria strada non troverà fin da subito le altre corazzate della pallavolo internazionale. Gli azzurri dovranno vedersela “soltanto” con la Polonia ma, oltre ai Campioni del Mondo, non si intravedono degli ostacoli insormontabili in questa prima parte della rassegna a cinque cerchi: il Giappone padrone di casa è ampiamente alla portata proprio come il Canada e l’Iran, squadre ostiche e da non sottovalutare, ma che non sono certo delle big del circuito. A completare il quadro delle avversarie dell’Italia sarà il modesto Venezuela.

I ragazzi del CT Chicco Blengini puntano naturalmente a chiudere nelle prime due posizioni e magari a vincere il girone per poi avere un avversario sulla carta più abbordabile nei quarti di finale a cui accedono le prime quattro classifiche dei due gruppi. La Pool B sarà davvero di fuoco perché figurano il Brasile detentore del titolo, i solidissimi USA, l’agguerrita Russia (la squadra si è qualificata sul campo e ipotizziamo sempre la partecipazione, in attesa delle decisioni riguardo al ricorso presentato dopo la sentenza della WADA), la temibilissima Francia vincitrice del preolimpico europeo e l’Argentina oltre alla piccola Tunisia.

Per la composizione dei gironi si è utilizzato il ranking internazionale e poi è stato applicato il meccanismo a serpentina: il Giappone è testa di serie numero 1 in quanto Paese organizzatore, Brasile e USA finiscono nell’altro girone in quanto prima e seconda del ranking, Polonia e Italia sono terza e quarta forza quindi fanno compagnia ai padroni di casa e via dicendo.

POOL A: Giappone, Polonia, Italia , Canada, Iran, Venezuela.

Le qualificate per il torneo femminile

Giappone (Paese organizzatore)

Serbia (vincitrice Pool A qualificazioni mondiali)

Cina (vincitrice Pool B qualificazioni mondiali)

USA (vincitrice Pool C qualificazioni mondiali)

Brasile (vincitrice Pool D qualificazioni mondiali)

Russia (vincitrice Pool E qualificazioni mondiali)

Italia (vincitrice Pool F qualificazioni mondiali)

Kenya (vincitrice preolimpico africano)

Argentina (vincitrice preolimpico sudamericano)

Corea del Sud (vincitrice preolimpico asiatico)

Turchia (vincitrice preolimpico europeo)

Repubblica Dominicana (vincitrice preolimpico nord-centro americano)

Il girone dell'Italia femminile

Si prospetta invece un girone davvero di fuoco per le azzurre. La nostra Nazionale di volley femminile sarà infatti inserita nella Pool B e se la dovrà vedere con quattro potenze della pallavolo internazionale: soltanto le prime quattro classificate si qualificheranno ai quarti di finale, le azzurre dovranno subito dare al massimo se vorranno passare il turno e anche evitare Serbia e Brasile ovvero le candidate ai primi due posti della Pool B.

Le ragazze di Davide Mazzanti incroceranno la Cina detentrice del titolo a cinque cerchi, i sempre temibili USA, l’ostica Turchia di Giovanni Guidetti che si è imposta nel preolimpico continentale e l’agguerrita Russia stesso discorso valido per la squadra maschile). Quattro avversarie davvero di lusso che renderanno la fase a gironi estremamente movimentata, complicata e avvincente: sarà battaglia fin da subito, non ci sarà modo di prendere confidenza con la competizione. A completare il quadro delle avversarie dell’Italia sarà l'Argentina, non all'altezza del suo corrispettivo al maschile.

Nell’altro girone spiccano la Serbia Campionessa del Mondo e il blasonato Brasile, ci sarà il Giappone padrone di casa mentre Corea del Sud e Repubblica Dominicana dovrebbero contendersi l’ultimo posto per l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

POOL B: Cina, USA, Russia, Italia , Turchia, Argentina..

