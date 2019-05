Torneo Montreux: Italia in semifinale, decide il quoziente punti

L’Italia si è qualificata alle semifinali del Torneo di Montreux e lo ha fatto con il primo posto nel girone. Si è deciso tutto in volata: la Turchia ha sconfitto la Thailandia per 3-1 e così Italia, Thailandia e Turchia hanno chiuso la fase preliminare a parità di vittorie (2), di punti (6) e di quoziente set (1.400). A decidere è stato allora il quoziente punti: Italia +17, Thailandia +13, Turchia +7. Azzurre in semifinale da prime, asiatiche avanti da seconde, anatoliche eliminate.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti, che nel pomeriggio avevano battuto la Svizzera, affronteranno il Giappone in semifinale mentre la Thailandia incrocerà la Polonia: appuntamento a domani, orario ancora da definire. Ricordiamo che la nostra Nazionale è presente in Svizzera senza tante big che sabato giocheranno la Finale di Champions League (basta citare Paola Egonu, Miriam Sylla, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Cristina Chirichella).