L’Italia ha concluso il Torneo di Montreux 2019 al terzo posto, la nostra Nazionale ha sconfitto la Thailandia per 3-0 (25-20; 25-18; 25-14) nella finalina per la medaglia di bronzo e sale sul podio della competizione in terra elvetica. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono imposti senza difficoltà sulla compagine asiatica da cui invece erano state sconfitte lunedì nel primo match del girone, il nostro sestetto ha giganteggiato in tutti i fondamentali e ha chiuso la pratica con grande disinvoltura: da martedì incomincerà la Nations League e si inizierà a fare sul serio, la lunga estate delle azzurre è appena incominciata.

A fare la differenza l’opposto Indre Sorokaite (18 punti, 3 aces, 2 muri), doppia cifra anche per il martello Elena Pietrini (13) affiancato dal capitano Lucia Bosetti (8) e per la centrale Sarah Fahr (13, 3 aces e 4 muri) che invece ha avuto Sara Alberti come compagna di reparto. Ofelia Malinov in cabina di regia e Beatrice Parrocchiale come libero, ricordiamo che buona parte delle ragazze che compongono la formazione tipo erano assenti perché impegnate nella Finale di Champions League (Paola Egonu e Cristina Chirichella hanno trionfato con Novara battendo la Conegliano di Miriam Sylla, Anna Danesi, Monica De Gennaro).