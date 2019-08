Torneo Preolimpic: la Serbia suda per 2 ore contro l'Australia, Atanasijevic firma 35 punti

Sofferenza infinita per la Serbia nel match d’esordio del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli slavi hanno sconfitto l’Australia per 3-1 (26-28; 25-19; 25-19; 32-30) dopo ben 128 minuti di battaglia al PalaFlorio di Bari, i ragazzi di Nikola Grbic partivano con tutti i favori del pronostico ma hanno sudato tantissimo contro gli arrembanti Canguri e hanno rischiato seriamente di venire trascinati al tie-break. Gli oceanici hanno avuto alcune palle nel quarto set per prolungare la contesa ma la maggiore lucidità ed esperienza dei Guerrieri si è fatta vedere. La Serbia balza in testa alla Pool C, staserà in programma il match tra Italia e Camerun: azzurri chiaramente favoriti contro gli africani ma ora i ragazzi del CT Chicco Blengini sono consapevoli che domani sera non potranno sottovalutare l’Australia prima dello scontro diretto di domenica sera con gli slavi che verosimilmente metterà in palio il pass a cinque cerchi.

La Serbia si è fatta sorprendere ai vantaggi del primo set, ha dominato secondo e terzo parziale e sembrava lanciatissima verso un comodo successo ma la quarta frazione è stata combattuta punto a punto e si è protratta fino al 32-30. L’Australia si è fatta sentire a muro (11) ma ha subito i 14 aces degli avversari. A fare la differenza un indemoniato Aleksandar Atanasijevic autore di 35 punti (8 aces!), l’opposto di Perugia è stato disarmante in diagonale con Nikola Jovovic, non ha giocato lo schiacciatore Nemanja Petric sostituito da Marko Ivovic (13) che è stato affiancato dal mancino Uros Kovacevic (10), al centro Petar Krsmanovic e Srecko Lisinac autori di nove punti a testa (Marko Podrascanin è in panchina, vedremo se recupererà per la sfida contro l’Italia). All’Australia non sono bastate le 17 marcature a testa di Luke Smith e Paul Carroll, doppia cifra anche per James Weir (12) e Samuel Walker (10), da annotare i 5 muri di Trent O’dea.

CLASSIFICA POOL C: Serbia 1 vittoria (3 punti), Australia 0 vittorie (0 punti), Italia, Camerun. Stasera (ore 21.15): Italia-Camerun