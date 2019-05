Tre su tre in Nations League per l’Italia

Neanche la Germania ha resistito all’assalto delle azzurre, che hanno chiuso la prima settimana di Nations League con tre vittorie su tre gare. Forte di due vittorie già conquistate, l’Italia ha iniziato l’ultimo impegno contro la Germania vincendo il primo set per 25 a 19. Nel secondo set le tedesche ci hanno provato e sono arrivate a 24 punti, ma i 26 delle azzurre l’hanno consegnato all’Italia. Ancora Germania all’inizio del terzo set, con le tedesche che sono riuscite a passare in vantaggio sul 12-14. Le azzurre, però, hanno reagito, recuperando lo svantaggio e chiudendo la gara 27 a 25.

La prima gara, quella contro la Polonia, è stata forse quella più faticosa. Dopo aver vinto i primi due set (15-25 e 22-25), nel terzo set le azzurre si sono perse e la Polonia ne ha approfittato per firmare il 25-18. Anche il quarto set è stato vinto dalla Polonia, che ha chiuso la gara 25-21. Nel quinto e decisivo set, le azzurre sono riuscite a partire in vantaggio, battendo poi le padrone di casa per 15-17. Molto più facile la gara con la Thailandia, che le azzurre hanno regolato per 3 set a 0. Dopo il 25-13 del primo set e il 25-17 del secondo set, solo nel terzo set le tailandesi sono sembrate in grado di riprendere in mano la gara, salvo poi arrendersi sul 26-24.

Ora si torna in Italia, qualche giorno di riposo e poi via di nuovo per gli impegni del 28, 29 e 30 maggio, ancora con la Nations League. Ci sarà qualche modifica alla squadra: arriveranno Paola Egonu, Cristina Chirichella, Myriam Sylla, Monica De Gennaro, Anna Danesi, Raphaela Folie e Caterina Bosetti, per sostituire Chiara De Bortoli, Sarah Fahr, Alexandra Botezat, Anna Nicoletti, Sylvia Nwakalor e Francesca Villani. I prossimi impegni dell’Italia saranno contro Stati Uniti, Serbia e Repubblica Dominicana.