Trofeo Montreux: l'Italia sconfigge la Svizzera per 3-1, ma la qualificazione non è ancora certa

L’Italia ha sconfitto la Svizzera per 3-1 (25-17; 25-16; 16-25; 25-13) nell’ultima partita della fase a gironi del Trofeo di Montreux ma la nostra Nazionale di volley femminile non è ancora certa di qualificarsi alle semifinali della competizione in terra elvetica: bisognerà sperare che la Turchia non sconfigga la Thailandia per 3-1, in quel caso saranno quoziente set e quoziente punti a decidere chi potrà proseguire la propria avventura.

Il CT Davide Mazzanti ha mischiato le carte rispetto al match di ieri vinto contro le anatoliche: Ofelia Malinov in cabina di regia al posto di Orro, Anna Nicoletti opposto preferita a Indre Sorokaite, di banda il ritorno della capitana Lucia Bosetti affiancata da Francesca Villani, confermata al centro Sarah Fahr che fa coppia con Alexandra Botezat, De Bortoli il libero al posto di Parrocchiale. L’Italia è risultata molto solida a muro (15), le azzurre sono state superiori per larghi tratti dell’incontro ma purtroppo il black-out all’inizio del terzo set ha impedito al nostro sestetto di festeggiare un successo netto che ci avrebbe garantito matematicamente il passaggio del turno senza aspettare l’esito di Thailandia-Turchia. Top scorer Villani con 14 punti, doppia cifra anche per Fahr (12), Botezat (11) e Nicoletti (10), dall’altra parte della rete emerge Stork (20). Di seguito il tabellino di Italia-Svizzera.

Italia-Svizzera 3-1 (25-17, 25-16, 16-25, 25-13)

Italia: Fahr 12, Malinov 3, Bosetti 10, Botezat 11, Nicoletti 10, Villani 14, libero: De Bortoli, Sorokaite 8, Cambi, Nwakalor. Ne: Pietrini, Orro, Alberti, Parrocchiale. All. Mazzanti.

Svizzera: Stork 20, Kunzler 14, Schottroff 4, Zaugg 2, Matter, Trosch, libero: de Prati, Engel, Staffelbach 4, Lengweiler 2, Petitat 1, Pierret, Wassner. Ne: Brunner.

Durata: 20’, 21’, 19’, 18’

Arbitri: Jorg Kellenberger, Ziling Wang

Italia: 6 a, 11 bs, 15 mv 29 et

Svizzera: 5 a, 8 bs, 3 mv, 29 et