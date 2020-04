Ufficiale: la stagione europea del volley finisce qui, le Coppe non saranno assegnate

Dal nostro partner OAsport.it

La stagione europea 2019-2020 è definitivamente cancellata per quanto riguarda il volley. La CEV ha inviato oggi una lettera ai club coinvolti e alle varie Federazioni in cui ha comunicato che non verrà assegnato alcun trofeo: tutte le competizioni si devono considerare concluse senza alcun vincitore. Champions League, CEV Cup, Challenge Cup (ovviamente sia maschili che femminili) terminano senza poter disputare la fase conclusiva e assegnare i titoli.

Le varie manifestazioni erano rimaste in sospeso a inizio marzo a causa della pandemia, si era parlato di recuperarle a ottobre-novembre ma la Federazione Europea è arrivata a questa amara conclusione. Un peccato perché le squadre italiane erano messe benissimo: Civitanova si era già qualificata alle semifinali maschili di Champions League, Perugia aveva vinto l’andata dei quarti, Trento avrebbe dovuto disputare i due match dei quarti. In campo femminile Conegliano era in semifinale, mentre Scandicci e Novara erano attese dai quarti. Modena e Milano erano in semifinale rispettivamente di CEV Cup e Challenge Cup maschile, Busto Arsizio avrebbe dovuto disputare il ritorno dei quarti di CEV Cup dopo avere perso l'andata. Il montepremi residuo della stagione 2019-2020 verrà condiviso tra i club ancora in corsa. Il termine di iscrizione alla stagione 2020-2021 è rinviato all'1 agosto, per la prossima stagione ci sarà una riduzione dei costi per le produzioni televisive

