Ufficializzati i gironi di qualificazione per Tokyo 2020: Italia con Paesi Bassi, Belgio e Kenya

La FIVB ha ufficializzato la composizione dei gironi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il tabellone femminile. Le 24 formazioni partecipanti (cioè le migliori del ranking internazionale aggiornato al 1° gennaio) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, utilizzando il sistema a serpentina. Le vincitrici dei sei gruppi, che si disputeranno da venerdì 2 a domenica 4 agosto (le sedi verranno ufficializzate a fine gennaio), si qualificheranno ai Giochi mentre le altre Nazionali saranno rinviate ai tornei su base continentale in programma nel gennaio 2020.

L’Italia, che con buona probabilità giocherà in casa (Catania in pole per ospitare le gare delle azzurre), se la dovrà vedere con Paesi Bassi, Belgio e Kenya. Le azzurre affronteranno le temibili Orange, una nostra bestia nera: le vicecampionesse del mondo, però, hanno tutte le carte in regola per sconfiggere le quotate avversarie e staccare il pass per il Sol Levante, senza sottovalutare le Yellow Tigers che potrebbero essere il terzo incomodo di questo girone. Le ragazze di Davide Mazzanti sperano di staccare subito il pass, altrimenti saranno rimandate al torneo europeo.

La Serbia campionessa del mondo non dovrebbe avere particolari problemi contro Porto Rico, Thailandia e Polonia (subentra a Cuba che ha rinunciato alla partecipazione). La Cina campionessa olimpica, invece, potrebbe rischiare qualcosa contro la Turchia di Guidetti e contro l’insidiosa Germania. USA, Brasile e Russia non avranno, infine, avversarie di rango in grado di impensierirle.

Tutti i gironi

POOL A: Serbia, Porto Rico, Thailandia, Polonia

POOL B: Cina, Turchia, Germania, Repubblica Ceca

POOL C: USA, Argentina, Bulgaria, Kazakhstan

POOL D: Brasile, Repubblica Dominicana, Camerun, Azerbaijan

POOL E: Russia, Corea del Sud, Canada, Messico

POOL F: Paesi Bassi, Italia, Belgio, Kenya

Quando e dove si giocano le qualificazioni

Si giocherà nel weekend del 2-4 agosto. Le sedi di gioco sono ancora da definire

Chi si qualifica alle Olimpiadi?

Le vincitrici dei sei gironi. Le altre Nazionali saranno rinviate ai tornei continentali di gennaio 2020 (un posto a testa per Europa, Asia, Africa, Sud America, Nord-Centro America). Il Giappone è già qualificato di diritto in qualità di paese organizzatore.