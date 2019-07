Valentina Diouf giocherà in Corea del Sud: "L'Italia mi manca, spero di tornarci un giorno"

“Vado a giocare in Corea per continuare la mia formazione all’estero ma l’Italia mi manca molto e un giorno spero di tornarci“, con queste parole (fonte: Ansa) Valentina Diouf ha annunciato il suo passaggio al KGC Ginseng Corp. Daejeon.

L’ex opposta di Busto Arsizio, fuori giro della Nazionale Italiana già da diverso tempo, continua nella sua carriera da girovaga del volley, dopo l’esperienza in Brasile tra le fila del Sesi Bauru (giunta fino alle semifinali dei playoff scudetto). Diouf è stata infatti prima scelta nel draft riservato alle straniere che si è tenuto a Toronto (Canada) e non vede l’ora di mettersi all’opera per riconquistare un posto proprio nella selezione del Bel Paese.

L’azzurra ha annunciato che volerà alla volta dell’Asia già ad inizio agosto, per prepararsi al meglio in vista di questa avventura, in un campionato dove sicuramente anche l’aspetto economico non è affatto trascurabile. Le cifre del proprio stipendio sono di circa 200mila euro.