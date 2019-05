Valentina Diouf giocherà in Corea del Sud: prima scelta al draft, stipendio altissimo

Valentina Diouf giocherà in Corea del Sud nella prossima stagione! L’opposto è stata selezionata come prima scelta nel draft riservato alle straniere che si è tenuto a Toronto (Canada), la 26enne militerà tra le fila del KGC Ginseng Corp. Daejeon dopo aver disputato una buona annata in Brasile con la maglia del Sesi Bauru (è giunta fino alle semifinali dei playoff scudetto).

L’ex giocatrice di Busto Arsizio, ormai fuori dal giro della Nazionale Italiana, cercherà di rilanciarsi in Estremo Oriente e potrà anche monetizzare questa avventura: lo stipendio per le straniere si aggira attorno ai 200mila euro, una cifra considerevole che fa gola a molti. Ci sarà un’altra italiana in Corea del Sud e sarà la schiacciatrice Giulia Pascucci che, dopo aver guidato Perugia alla promozione in Serie A1, darà una mano all’Heungkuk Life Pink Spiders Incheon.

Le altre scelte: l’opposto spagnolo Milagros Collar allo Hyundai Suwon, l’opposto statunitense Merete Lutz al GS Caltex Seoul (quest’anno era in Italia, Serie A2 con Cutrofiano), la schiacciatrice statunitense Adora Anae all’IBK Hwaseong, l’opposto statunitense Sherridan Atkinson al Korea Hi-Pass Gimcheon.