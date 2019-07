VNL maschile 2019, Russia ancora campione

Niente da fare per gli Stati Uniti che non sono riusciti a vincere in casa la Volleyball Nations League maschile 2019. Davanti al pubblico del Credit Union 1 Arena di Chicago si sono dovuti arrendere ai campioni in carica che hanno difeso il titolo conquistato già lo scorso anno: la Russia aveva vinto la prima edizione della VNL battendo la Francia in finale. Gli statunitensi non sono riusciti a replicare la rimonta messa in campo in semifinale contro il Brasile e si sono dovuti arrendere al quarto set.

Una partita molto combattuta, iniziata con il vantaggio della Russia nel primo set per 25-23. Gli Stati Uniti sono riusciti a reagire portando a casa il secondo set per 20-25, ma la Russia si è rimessa in carreggiata nel terzo set, vincendo 25-21. Nel quarto e decisivo set, la Russia ha vinto chiudendo la partita per 25-20.

Tra i russi, Dmitry Volkov ha messo a segno 17 punti (13 in attacco, 2 muri e 2 ace), Egor Kliuka 14, Ivan Iakovlev 12 e Victor Poletaev 11. Tra i padroni di casa Taylor Sander ha segnato 20 punti mentre Matt Anderson 19. Gli USA si possono consolare con il riconoscimento come MPV conferito ad Anderson.

“È fantastico, siamo tutti molto orgogliosi,” ha detto Dmitry Volkov, “ ci mancano molti dei nostri migliori giocatori, perciò ad essere onesti non ci aspettavamo di vincere. Abbiamo una nuova squadra e abbiamo giocato alla grande per tutta la VNL.”

Nella finale per il terzo posto tra Polonia e Brasile, gli europei hanno avuto la meglio sul Brasile dato per favorito, battendo la nazionale carioca per 3 set a 0, con i parziali di 25-17, 25-23 e 25-21. Eccellente la prestazione di Bartosz Bednorz, schiacciatore del Modena Volley i cui 21 punti sono stati fondamentali per la squadra.