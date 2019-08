Volley, anche la nazionale maschile vola a Tokyo!

E anche gli azzurri saranno a Tokyo! Dopo la qualificazione della nazionale femminile della scorsa settimana, anche gli uomini hanno superato il torneo di qualificazione olimpica che si è giocato al Pala Florio di Bari e quindi voleranno a Tokyo il prossimo anno.

L’ultimo ostacolo superato dagli azzurri è stato quello della Serbia, sulla carta un ostacolo ostico che però l’Italia è riuscita ad addomesticare con grande maestria: in vantaggio fin dai primi scambi, l’Italia ha sconfitto la Serbia per 3 set a 0. Nel primo set la Serbia è sembrata completamente spaesata: gli azzurri hanno nettamente dominato battendo gli avversari 25-16. Nel secondo set l’Italia è rimasta sempre davanti e ha chiuso con il punteggio di 25-19. Nel terzo set, gli azzurri hanno sofferto un po’ di più, con la Serbia che in paio di occasioni è riuscita a portarsi in vantaggio, ma poi si sono imposti, chiudendo il set per 25-19.

Nei precedenti appuntamenti, l’Italia aveva incontrato sabato l’Australia e venerdì il Camerun. I ragazzi allenati da Gianlorenzo Blengini erano partiti bene con un avversario tutto sommato facile da battere, il Camerun. Un 3 o 0 piuttosto netto, con i parziali di 25-18, 25-18 e 25-16. Il Camerun, nonostante il buon muro e la buona volontà non è riuscito ad impensierire davvero gli azzurri.

Ben più complicata la gara con l’Australia, che ha messo a dura prova Zaytsev e compagni. Gli azzurri sono infatti partiti subito in svantaggio, perdendo il primo set 21-25. Non si sono persi d’animo andando a vincere in maniera autoritaria il secondo set, chiuso 25-19. Nel terzo set, però, le difficoltà sono sembrate riaffiorare e l’Australia è riuscita a vincere 24-26. Quarto set era dunque decisivo per le sorti azzurre, ma nonostante la determinazione degli australiani, gli azzurri hanno preso in mano il set, vincendolo 25-17. Sofferto anche il tie break, che però l’Italia è riuscita a vincere per 15-13.