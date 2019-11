Volley, Champions League donne: Conegliano vince in Romania 3-0

Vittoria schiacciante per l'A. Carraro Imoco Volley Conegliano nella seconda giornata della fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020. Le pantere di Daniele Santarelli si impongono per 3-0 a Tirgu Mures, in Romania, sul CSM Volei Alba Blaj, vice-campione d'Europa due stagioni fa. Le gialloblù conquistano dunque l'intera posta in palio dopo il 3-2 sofferto sulle ungheresi di Budapest e salgono a quota 5 punti nella Pool D, dietro alle francesi del Nantes, in testa a punteggio pieno e prossime avversarie delle trevigiane. L'Imoco Volley ora si tufferà nell'avventura cinese del Mondiale per Club. Venerdì partenza per Shiaoxin e nella notte tra lunedì e martedì il debutto contro l'Eczacibasi Vitra Istanbul.