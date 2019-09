Volley, Europei femminili 2019: Serbia campione, Italia di bronzo

Sono arrivate da campionesse e sono tornate a casa da campionesse. È stata ancora una volta la Serbia a salire sul tetto d’Europa, dopo una finale tiratissima contro la Turchia, che giocava davanti al proprio pubblico ad Ankara. Un Europeo perfetto quello della Serbia, che non ha mai perso un match e che ha sempre messo in campo un gioco preciso e determinato, con Boskovic, Mihajlovic e Veljkovic a trascinare le compagne a suon di punti.

La Turchia è partita bene, vincendo il primo set per 21-25, ma nel secondo e nel terzo set la Serbia si è risollevata, vincendoli entrambi per 25-21. Il quarto set era dunque decisivo per le serbe, che però non sono riuscite a finalizzare: la Turchia ha vinto 22-25. Si è andati quindi al tie-break, che è stato particolarmente teso, vinto dalla Serbia per 13-15. A vincere il premio come MPV della finale è stata Tijana Boskovic.

Sabato pomeriggio la Serbia si era resa protagonista della dolorosa sconfitta dell’Italia in semifinale per 3 set a 1. Le azzurre si sono quindi trovate a lottare per il bronzo contro la Polonia, anch’essa uscita sconfitta della semifinale contro la Turchia.

Se nella fase a gironi le polacche erano riuscite ad avere la meglio sull’Italia, nella finale per il terzo posto Chirichella e compagne sono riuscita a vincere, salendo sul podio dell’Europeo dopo 10 anni di assenza. Dal 2009, anno in cui le azzurre bissarono la vittoria del 2007, l’Italia del volley femminile non era più riuscita a centrare il podio continentale. Il sestetto tipico di questi europei, composto da Chirichella, De Gennaro, Egonu, Folie, Malinov, Sorokaite e Sylla ha vinto la partita contro la Polonia per 3 set a 0, con i parziali di 25-23, 25-20 e 26-24.