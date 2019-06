L’Assemblea dei Club di Serie A ha emesso i suoi verdetti e decisioni in vista della prossima stagione in Serie A1 e Serie A2, alcuni di questi decisamente interessanti. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutte le novità che saranno in campo, e le date, dei campionati 2019/2020.

Iniziamo dalla Serie A1. La stagione prenderà il via nel fine settimana del 12 e 13 ottobre, mentre si concluderà con la finale dei playoff, e questa sì che sarà la notizia più succosa, in gara secca nel weekend del 9 e 10 maggio. Come mai è stata presa questa scelta? Il passaggio alla finale in una sola partita è stato reso necessario dal calendario internazionale che precederà le Olimpiadi di Tokyo 2020. Alla post-season si qualificheranno le prime dodici compagini della classifica generale, con le prime quattro che proseguiranno direttamente fino ai quarti di finale, mentre le classificate tra la quinta e la 12esima, effettueranno un turno di ottavi di finale. Le soste saranno previste tra il 27 dicembre e il 12 gennaio (dato che si terranno i tornei di qualificazione alle Olimpiadi).

Per quanto riguarda la Serie A2, sarà confermata la formula con la fase a gironi seguita dalla Pool Promozione/Retrocessione (ma da questa stagione le squadre potranno portarsi nella seconda fase tutti i punti conquistati nella prima). La vincente della Pool Promozione sarà promossa direttamente in Serie A1, mentre ai playoff Promozione si qualificheranno le squadre della Pool Promozione classificate tra il secondo e l’ottavo posto più la vincente della Pool Retrocessione.

