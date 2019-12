Oggi si è completata l’undicesima giornata della Serie A1 di volley femminile dopo gli anticipi di ieri vinti da Casalmaggiore e Bergamo rispettivamente contro Cuneo e Brescia. Conegliano si conferma in testa alla classifica generale e si rialza prontamente dal ko subito a Perugia che aveva interrotto la striscia di 17 vittorie consecutive in stagione. Le Campionesse del Mondo regolano agevolmente Chieri di fronte al proprio pubblico del PalaVerde, 3-0 rapido per le ragazze di coach Daniele Santarelli che ha tenuto a riposo Miriam Sylla ma che è tornato a contare sull’opposto Paola Egonu (13 punti), sulla centrale Robin De Kruijf (13, 3 muri) e su Kimberly Hill (8), c’è stato spazio anche per Indre Sorokaite autrice di 8 punti. Le Pantere conservano tre punti di vantaggio su Busto Arsizio che ha sconfitto Monza per 3-1 nell’attesissimo derby lombardo: Britt Herbots (17 punti), Karsta Lowe (14, 3 aces), Sara Bonifacio (14, 4 muri) vengono ben imbeccate da Alessia Orro e riescono ad avere la meglio contro le brianzole di Flo Meijners (21), Hanna Orthmann (20) e Serena Ortolani (13).

Novara sale al quarto posto in classifica battendo Perugia per 3-1: 20 punti di Elitsa Vasileva, 16 di Megan Courtney, 12 di Cristina Chirichella, 5 muri di Valentina Arrighetti per avere la meglio sul tavolino di coda a cui non sono bastate Giulia Mio Bertolo (12) e Rosamaria Montibeller (12). A perdere il quarto posto è stata Firenze che è clamorosamente scivolata per 3-0 sul campo di una sbalorditiva Filottrano che pian piano sta mettendo al sicuro la sua permanenza nella massima serie: a dettare legge sono state Anna Nicoletti (13 punti) e Giulia Angelina (14) che hanno nettamente vinto la sfida con Sylvia Nwakalor (13) e Nika Daalderop (10). Seconda vittoria consecutiva per l’ambiziosa Scandicci che prova a scalare la classifica, le toscane erano tra le grandi pretendenti allo scudetto alla vigilia della stagione ma devono assolutamente ritrovarsi in campionato mentre in Champions League stanno volando. Oggi la Savino Del Bene ha avuto la meglio su Caserta che resta così invischiata nella lotta per non retrocedere insieme a Cuneo e a Perugia: 16 punti di Samantha Bricio (6 aces per il martello messicano), 13 punti per una sempre più positiva Elena Pietrini (3 aces), 12 sigilli per la centrale Marina Lubian e così le campane della solita Alexa Gray (13) si devono arrendere.

Di seguito tutti i risultati dettagliati dell’undicesima giornata di Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI 11^ GIORNATA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

Imoco Volley Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 (25-19; 25-16; 25-16)

Savino Del Bene Scandicci vs Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-0 (28-26; 25-23; 25-13)

Lardini Filottrano vs Il Bisonte Firenze 3-0 (25-22; 25-19; 25-17)

Igor Gorgonzola Novara vs Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (25-13; 20-25; 25-17; 25-19)

Saugella Monza vs Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (24-26; 18-25; 28-26; 22-25)

Zanetti Bergamo vs Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (21-25; 25-23; 25-17; 25-13), giocata ieri

ÈPiù Pomì Casalmaggiore vs Bosca San Bernardo Cuneo 3-0 (25-23; 25-13; 25-16), giocata ieri

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

Conegliano 30, Busto Arsizio 27, Casalmaggiore 22, Novara 20, Scandicci 19, Monza 18, Firenze 18, Bergamo 15, Filottrano 14, Chieri 13, Brescia 11, Cuneo 9, Caserta 8, Perugia 7.