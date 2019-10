Volley femminile, Serie A1 2019-2020: Conegliano travolge Brescia nell’anticipo

Conegliano ha travolto Brescia con un roboante 3-0 (25-17; 25-15; 25-14) nell’anticipo della decima giornata della Serie A1 di volley femminile, l’incontro è andato in scena questa sera perché a inizio dicembre le Campionesse d’Italia saranno impegnate nel Mondiale per Club. Tutto davvero molto facile per le Pantere sul campo della compagine lombarda, un comodo successo maturato in appena 64 minuti di gioco: seconda vittoria consecutiva per le venete che sabato sera avevano travolto Monza all’esordio in campionato e che si trovano subito in testa alla classifica generale in attesa di tornare in scena nel fine settimana per la seconda giornata del torneo.

L’incontro è stato davvero senza storia, Conegliano ha preso il largo nelle battute iniziali dei tre set e ha controllato con disinvoltura sfruttando al meglio la propria caratura tecnica, decisamente superiore rispetto alle avversarie. A fare la differenza sono state l’opposto Paola Egonu (15 punti) e la schiacciatrice Miriam Sylla (15, 4 muri e 2 aces), la palleggiatrice Joanna Wolosz ha sfruttato al meglio anche Jennifer Geerties (9) e Robin De Kruijf (8), 5 marcature anche per la centrale Raphaela Folie mentre Monica De Gennaro si è distinta da libero. Tra le fila di Brescia da annotare i 10 centri di Camilla Mingardi, unica giocatrice in doppia cifra.