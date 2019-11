Volley femminile, Serie A1 2019-2020: quarta giornata. Chieri batte Cuneo nell’anticipo

Chieri ha sconfitto Cuneo per 3-1 (23-25; 25-12; 25-23; 25-23) nell’anticipo della quinta giornata della Serie A1 2019-2020 di volley femminile, il derby piemontese ha sorriso alla Fenera che infila la terza vittoria in campionato e si issa al quarto posto in classifica con nove punti all’attivo mentre la Bosca San Bernardo incappa nel terzo ko stagionale e rimane al nono posto con 6 punti.

Chieri ha fatto la differenza a suon di muri (15), trascinata dalle attaccanti Kaja Grobelna (23 punti, 6 stampatone), Anastasia Guerra (14) ed Elena Perinelli (11) che hanno così vanificato la scatenata opposto Lise Van Hecke (26) e la schiacciatrice Yamila Nizetich (17). Domani pomeriggio andranno in scena quattro partite: big match tra Novara e Scandicci con le piemontesi che cercheranno la vittoria per mettere pressione alla capolista Conegliano impegnata poi lunedì sera contro Bergamo, da non perdere il confronto tra Firenze e Brescia mentre a completare il programma saranno Caserta-Monza e Filottrano-Casalmaggiore.