Volley: infortunio addominale per Gabriele Nelli. Davide Gardini riceve l’idoneità dopo gli esami

Gabriele Nelli non è stato convocato per la quarta tappa della Nations League 2019 che andrà in scena nel weekend all’Allianz Clou di Milano. L’opposto, assoluto protagonista nei primi tre weekend di gara, aveva saltato l’ultima partita contro la Bulgaria a Varna a causa di un trauma muscolare e si è sottoposto a degli accertamenti nella giornata di martedì. Come riporta ivolleymagazine, è stata evidenziata una lieve lesione alla muscolatura addominale di destra. Le condizioni del giocatore verranno monitorate nei prossimi giorni e verranno stabiliti i tempi di recupero, la speranza è che possa rimettersi rapidamente in forma magari in un’ottica di una possibile partecipazione della Nazionale alla Final Six del prestigioso torneo internazionale.

Belle notizie, invece, per Davide Gardini. Il figlio d’arte, in seguito agli accertamenti effettuati dal Professor Antonio Dello Russo presso la Clinica di Cardiologia e Aritmologia all’ospedale Torrette di Ancona, ha ricevuto nuovamente l’idoneità per l’attività agonistica e potrà tornare a giocare a partire dal 28 giugno: lo vedremo in campo per l’ultima tappa della Nations League in Brasile?