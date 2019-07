Volley, Italia sconfitta dalla Slovenia: Zaytsev e compagni ko verso il preolimpico

Brutta sconfitta per l’Italia nella seconda amichevole di avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri sono stati battuti dalla Slovenia per 3-1 (25-15; 25-18; 17-25; 27-25) al PalaTricalle di Chieti, il sestetto era riuscito ad avere la meglio sui balcanici con lo stesso punteggio due giorni fa ma oggi si è dovuto inchinare contro la formazione guidata da coach Giuliani. Sotto 2-0 i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno provato a reagire, hanno dominato la terza frazione e hanno poi avuto due occasioni per trascinare la contesa al tie-break ma gli avversari le hanno annullate e hanno chiuso i conti. La nostra Nazionale è parsa poco brillante e il livello tecnico non è ancora dei migliori, ci sono ancora due settimane di tempo per arrivare al top al preolimpico che andrà in scena a Bari nel weekend del 9-11 agosto contro Serbia, Australia e Camerun (solo la vincitrice del raggruppamento staccherà il pass per i Giochi, verosimilmente sarà decisivo lo scontro diretto con gli slavi).

La notizia del giorno è il riposo totale di Osmany Juantorena: la Pantera aveva faticato l’altroieri, che non sia in perfette condizioni? La speranza è che lo schiacciatore riesca a trovare la migliore condizione nei prossimi giorni, oggi di banda hanno giocato Filippo Lanza (1) e Oleg Antonov (15 punti, top scorer), confermato Ivan Zaytsev nel ruolo di opposto (8 punti per lo Zar) con Simone Giannelli in cabina di regia, Roberto Russo e Matteo Piano al centro (riposo per Anzani e Mazzone), Massimo Colaci il libero. Nel corso dell’incontro è stato concesso spazio a tutta la rosa (da annotare le 13 marcature dell’opposto Gabriele Nelli) ma il risultato non è cambiato, attaccanti come Stern (15), Cebulj (14) e Urnaut (15) sono riusciti a fare la differenza. Ora l’Italia osserverà due giorni di riposo e poi si trasferirà a Bari, in programma due amichevoli contro la Finlandia prima del fine settimana più importante della stagione.

ITALIA-SLOVENIA 1-3 (16-25, 18-25, 25-17, 25-27)

Italia: Giannelli, Zaytsev 8, Lanza 1, Antonov 15, Piano 5, Russo 4, Colaci (L). Pesaresi, Cavuto 9, Nelli 13, Anzani 5, Sbertoli 1, Balaso (L), Mazzone 5. Ne: Juantorena, All: Blengini

Slovenia: Stern T.15, Pajenk 9, Kozamernik 12, Vincic 1, Urnaut 15, Cebulj 14. Kovacic (L), Videcnik, Stern Z., Gasparini 1, Ropret 1. Ne: Mozic, Stalekar, Klobucar (L). All: Giuliani

Arbitri: Zavater, Dell’Orso

Durata set: 26’, 29’, 27’, 36’

Spettatori: 2390