Volley, la nazionale femminile azzurra vola a Tokyo!

Il PalaCatania ha gioito insieme alle ragazze di Davide Mazzanti, che hanno staccato il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 battendo l’Olanda nella partita decisiva.

Un match difficile, intenso, in cui le avversarie si sono dimostrate determinate mettendo a dura prova le azzurre, che alla fine l’hanno spuntata per 3 set a 0. Partita subito in vantaggio l’Italia ha sofferto in alcuni passaggi del primo set, per poi chiuderlo 25 a 23. Più semplice il secondo set, dominato e vinto 25-17. Nel terzo e decisivo set, l’Italia è stata per buona parte in vantaggio, salvo soffrire un po’ sul finale. L’Olanda ci ha provato ma è stato tutto inutile: le azzurre hanno chiuso 25-22.

Un’Italia guidata dalla solita Egonu, con il supporto di Bosetti, De Gennaro, Sylla, Chirichella e di una ritrovata Folie, che dopo l’infortunio è tornata ad essere un elemento prezioso per la Nazionale. Importante anche il contributo della giovane Petrini, entrata in sostituzione di Bosetti infortunata.

L’avventura nel torneo di qualificazione olimpica delle azzurre era iniziata con la gara vinta contro il Kenya. Avversario di qualità inferiore sulla carta, le azzurre non hanno avuto problemi a vincere la gara. Il match è iniziato con la vittoria nel primo set per 25 a 20, proseguendo poi con lo strapotere italiano che ha consentito alle ragazze di Mazzanti di chiudere il secondo set 25-15 e il terzo 25-22.

Anche con il Belgio la gara è stata tutto sommato semplice: si può tranquillamente parlare di dominio assoluto, i numeri parlano chiaro. La partita è finita 3 set a 0, con i parziali di 25-17, 25-16 e 25-16. Insomma, le belghe non sono riuscite in alcune modo ad impensierire l’Italia.

Ora le azzurre avranno la possibilità di andare a Tokyo, il prossimo anno per andare a giocarsi una medaglia olimpica.