Volley, la Polonia conquista il bronzo, Leon e compagni battono la Francia. 3-0 a Parigi

La Polonia si consola con la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di volley maschile, i Campioni del Mondo hanno sconfitto la Francia per 3-0 (26-24; 25-22; 25-21) nella finalina per il terzo posto andata in scena all’AccorHotels di Parigi. I biancorossi si sono imposti al termine di una partita combattuta tra le due deluse del torneo, amareggiate per le inattese sconfitte in semifinale contro Slovenia e Serbia che domani pomeriggio si contenderanno il trofeo sempre nella capitale francese.

La Polonia è così salita sul podio continentale per l’ottava volta nella storia (si tratta del terzo bronzo, è salita sul gradino più alto del podio soltanto nel 2009) mentre la Francia piange ancora una volta di fronte al proprio pubblico dopo il drammatico tie-break contro la Serbia andato in scena ieri sera. A indirizzare la contesa in favore degli uomini di coach Vital Heynen (prossimo allenatore di Perugia) sono stati il fuoriclasse Wilfredo Leon (18 punti, 57% in attacco) affiancato di banda da Michal Kubiak (14), 8 punti per Maciej Muzaj e 6 per Mateusz Bieniek. Alla Francia non è bastato il solito Earvin Ngapeth (18), doppia cifra anche per il martello Trevor Clevenot (13).

I biancorossi, già certi della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ora parteciperanno alla Coppa del Mondo rappresentando l’Europa insieme a Italia e Russia mentre i transalpini si concentreranno sul torneo preolimpico che andrà in scena a gennaio in quel di Berlino dove verrà messo in palio l’ultimo pass per i Giochi.