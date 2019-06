Volley, le avversarie delle italiane in Champions League e CEV Cup

Non ancora sopito l'entusiasmo per il triplete delle squadre italiane femminili nelle Coppe europee della stagione appena terminata, la CEV ha già effettuato i primi sorteggi delle competizioni continentali 2019-20, offrendo alcune indicazioni su ciò che sarà dal prossimo autunno. Saranno di nuovo 5 i Club della Serie A Femminile ai nastri di partenza, eppure lo storico risultato messo a segno da Igor Gorgonzola Novara, Unet E-Work Busto Arsizio e Saugella Team Monza non sarà ripetibile: le farfalle, infatti, destinate in teoria a disputare la Challenge Cup, hanno richiesto e ottenuto il diritto di poter difendere il titolo della CEV Cup e dunque affiancheranno le brianzole nella ricerca del titolo nella seconda competizione europea.

Proprio oggi, mercoledì 26 giugno, in Lussemburgo si è tenuto il sorteggio del primo turno di CEV Cup, ovvero i sedicesimi di finale, che si giocheranno a dicembre (gare di andata tra il 3 e il 5, gare di ritorno tra il 17 e il 19): Monza affronterà le ucraine dell'Orbita Znu Zodush Zaporizhya, mentre Busto Arsizio la perdente della sfida del terzo turno preliminare di Champions League tra le ceche del VK UP Olomouc e la vincente della sfida tra Mladost Zagreb (CRO) e Khimik Yuzhny (UKR).

Nei giorni scorsi, inoltre, sono state ufficializzate le squadre che prenderanno parte alla Champions League, che nell'ultima stagione ha visto duellare in finale Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano. Il contingente italiano sarà completato dalla Savino Del Bene Scandicci, mentre le avversarie, anch'esse qualificate direttamente alla fase a gironi, saranno soprattutto le tre squadre turche di Istanbul - VakifBank, Eczacibasi e Fenerbahce -, le tre russe - Dinamo Mosca, Lokomotiv Kaliningrad e Uralochka Ekaterinburg - e le due polacche di Lodz - Commercecon e Budowlani. Il sorteggio della fase a gironi si terrà il 25 ottobre a Sofia, in Bulgaria, in occasione dell'European Volleyball Gala.