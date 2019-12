Civitanova si è laureata campionessa d’inverno con un turno d’anticipo, la Lube si è assicurata il platonico titolo di metà stagione al termine della 12ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I freschi campioni del mondo hanno liquidato Padova con un rapido 3-0 e possono vantare quattro lunghezze di vantaggio su Perugia (con una partita giocata in meno) ed addirittura sette su Modena (a parità di incontri disputati). I ragazzi di coach Fefé De Giorgi non hanno dovuto strafare alla Kioene Arena, a fare la differenza è stato soprattutto il centrale Simon (17 punti, 5 muri, 4 aces), ben supportato dagli schiacciatori Yoandy Leal (11) ed Osmany Juantorena (7), oltre che dall’opposto Kamil Rychlicki (10).

Perugia ha vinto il big match contro Modena, i Block Devils si sono imposti per 3-1 nello scontro diretto tra le seconde della classe, confermando il pronostico della vigilia. Gli umbri stanno attraversando un momento di forma decisamente migliore rispetto a quello degli spenti emiliani. Prestazione fantasmagorica del fuoriclasse Wilfredo Leon, autore di 31 punti (6 aces!), che hanno letteralmente schiantato gli uomini di Andrea Giani. I padroni di casa ringraziano anche Aleksandar Atanasijevic (15) e Filippo Lanza (14),mentre ai Canarini non sono bastati Bartosz Bednorz (21, 5 aces), Matt Anderson (15) ed uno spento Ivan Zaytsev (13).

Trento risponde presente e si porta ad un solo punto di distacco da Modena grazie al netto successo sul campo del fanalino di coda Sora. I dolomitici, reduci dalla clamorosa rimonta sul Fenerbahce in Champions League, hanno chiuso i conti in appena 79 minuti di gioco senza particolari patemi d’animo: Simone Giannelli (4 muri) ha mandato in doppia cifra Luca Vettori (10) e Srecko Lisinac (10), 9 sigilli per Klemen Cebulj. Nimir Abdel-Aziz è sempre più scatenato, oggi ha messo a segno 30 punti (5 aces) e, insieme a Nemanja Petric (15) e Trevor Clevenot (14), ha trascinato Milano al successo casalingo contro Cisterna (Latina ha ufficialmente cambiato nome, Patry top scorer con 18 centri). A completare il quadro di giornata è il successo di Vibo Valentia contro Monza, i calabresi si sono imposti al tie-break con un super Aboubacar Neto Drame (20 punti, 3 aces, 3 muri) ed hanno ottenuto un’affermazione cruciale in ottica salvezza, mentre i brianzoli non riescono ad ingranare e sciupano una ghiotta occasione in ottica qualificazione alla Coppa Italia (oggi 18 punti di Bartosz Kurek, 17 a testa di Donovan Dzavoronok e Yacine Louati).

Di seguito tutti i risultati dettagliati della dodicesima giornata della SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI DODICESIMA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY:

Sir Safety Conad Perugia vs Leo Shoes Modena 3-1 (25-21; 18-25; 25-20; 25-19)

Allianz Milano vs Top Volley Cisterna 3-1 (25-18; 24-26; 25-17; 25-22)

Kioene Padova vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (12-25; 20-25; 18-25)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora vs Itas Trentino 0-3 (20-25; 21-25; 16-25)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Vero Volley Monza 3-2 (25-21; 18-25; 25-16; 23-25; 15-11)

Gas Sales Piacenza vs Consar Ravenna 3-2 (22-25; 25-21; 19-25; 25-22; 18-16), giocata ieri

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY:

Civitanova 32 (11), Perugia 28 (12), Modena 25 (11), Trento 24 (11), Milano 22 (11), Ravenna 16 (12), Padova 14 (11), Verona 14 (11), Monza 13 (11), Piacenza 11 (11), Vibo Valentia 9 (11), Latina 7 (11), Sora 4 (12). Tra parentesi il numero di partite disputate.