Volley, Mondiali femminili under 20: oro al Giappone, Italia d’argento

Finisce con un argento l’avventura delle campionesse d’Europa in carica ai Mondiali messicani 2019. Di certo, non è il risultato che le azzurre avevano sperato alla vigilia della finale, ma sia le atlete che il coach Massimo Bellano sanno di aver fatto un ottimo Mondiale. Era stato proprio l’allenatore ad affermare che l’obiettivo era quello di arrivare entro le prime quattro al mondo, per poi giocarsela.

Purtroppo, in finale le azzurre hanno trovato un avversario ostico e determinato come il Giappone, capace di vincere l’oro con una rimonta pazzesca, che resterà nella storia dei Mondiali under 20. L’Italia è infatti partita subito bene, vincendo i primi due set rispettivamente per 23-25 e 21-25. Insomma, era davvero quasi fatta: l’oro era a portata di mano. Poi, però, nel terzo set il Giappone si è ripreso vincendo 25-20 e impedendo alle azzurre di chiudere la pratica. Ancora, nel quarto set le azzurre avrebbero potuto chiudere la partita, ma le giapponesi sono riuscite nell’impresa di rimandare tutto al tie break, vincendo il quarto set per 25-19. Alla fine del quinto set il tabellone segnava il 15-12 e decretava la vittoria del Giappone e il secondo posto dell’Italia.

Le asiatiche hanno così centrato la prima vittoria mondiale nella categoria under 20 per il proprio paese. L’Italia, invece, ha già vinto i Mondiali under 20 una volta, nel 2011. Nel 2015, poi, le azzurre erano arrivate terze. Tirando le somme, resta di certo un po’ di rimpianto: le ragazze di Bellano hanno fatto uno splendido mondiale e in finale hanno mostrato di poter battere le avversarie. Ad ogni modo, un argento iridato under 20 ci offre la sicurezza di un futuro garantito nell’Olimpo della pallavolo mondiale.

La Russia ha battuto la Turchia per 3 a 1 con i parziali di 25-22, 26-28, 25-19 e 29-27 vincendo così il bronzo.