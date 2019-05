Volley, Nations League 2019: i convocati dell’Italia per la tappa in Cina

Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2019 che andrà in scena a Jiangmen (Cina) nel weekend del 31 maggio-2 giugno. Gli azzurri affronteranno nell’ordine Iran, Germania e Cina: come già definito da tempo, saranno assenti diversi big come Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Massimo Colaci. Simone Giannelli guiderà il gruppo formato da diversi giovani come l’opposto Gabriele Nelli, gli schiacciatori Daniele Lavia, Oreste Cavuto, Giacomo Raffaelli mentre sono più esperti i centrali Simone Anzani e Davide Candellaro, c’è anche il libero Fabio Balaso.

CONVOCATI ITALIA PRIMA TAPPA NATIONS LEAGUE VOLLEY:

PALLEGGIATORI: Riccardo Sbertoli, Simone Giannelli

OPPOSTI: Gabriele Nelli, Giulio Pinali

SCHIACCIATORI: Daniele Lavia, Giacomo Raffaelli, Oreste Cavuto, Oleg Antonov

CENTRALI: Alberto Polo, Roberto Russo, Simone Anzani, Davide Candellaro

LIBERI: Fabio Balaso, Nicola Pesaresi.