Volley Nations League: Giappone-Italia maschile in diretta tv e Live-Streaming

GIAPPONE-ITALIA verrà trasmessa in diretta tv Venerdì 14 giugno su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky) a partire dalle ore 16:00. Il match sarà disponibile anche in Live-Streaming su Eurosport Player. Inoltre, la partita sarà visibile in chiaro in differita sul canale NOVE e su Dplay dalle ore 23:55.

L’italvolley maschile inaugura la terza tappa, che si disputerà a Varna in Bulgaria, della Volley Nations League con la partita contro la squadra nipponica, che ha all’attivo solo due vittorie. I pronostici sono favorevoli per gli azzurri, reduci da cinque successi, che dovranno comunque dimostrare di meritarsi un posto nella Final Six.

Le prossime partite dell'Italia

Nella grafica tutti i riferimenti agli appuntamenti in diretta dell'Italia, anche per quanto riguarda le gare del torneo maschile. Tutte le partite sono disponibili anche in VOD su Eurosport Player , dove potrete quindi rivederle in qualsiasi momento.

I convocati di Blengini per le sfide di Giappone, Australia e Bulgaria

Palleggiatori: Riccardo Sbertoli, Simone Giannelli

Riccardo Sbertoli, Simone Giannelli Opposti: Gabriele Nelli, Giulio Pinali

Gabriele Nelli, Giulio Pinali Schiacciatori: Daniele Lavia, Giacomo Raffaelli, Oreste Cavuto, Oleg Antonov

Daniele Lavia, Giacomo Raffaelli, Oreste Cavuto, Oleg Antonov Centrali: Matteo Piano, Roberto Russo, Simone Anzani, Davide Candellaro

Matteo Piano, Roberto Russo, Simone Anzani, Davide Candellaro Liberi: Fabio Balaso, Nicola Pesaresi

Gli highlights delle ultime sfide degli azzurri