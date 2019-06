Volley Nations League: Italia-Francia maschile in diretta tv e Live-Streaming

ITALIA-FRANCIA verrà trasmessa in diretta tv Sabato 29 giugno su Eurosport 2 (Canale 211 su Sky) dalle ore 22:00 e in differita sul canale NOVE dalle ore 23:50. Il match sarà disponibile anche in Live-Streaming su Eurosport Player.

L’Italvolley maschile prosegue la sua corsa per conquistare la Final Six nella quinta e ultima tappa della Volleyball Nations League, che si disputerà in Brasile con la partita contro la squadra francese. Questo match sarà decisivo probabilmente per gli azzurri che probabilmente si contenderanno il posto con i polacchi.

Le prossime partite dell'Italia

Nella grafica tutti i riferimenti agli appuntamenti in diretta dell'Italia, anche per quanto riguarda le gare del torneo maschile. Tutte le partite sono disponibili anche in VOD su Eurosport Player, dove potrete quindi rivederle in qualsiasi momento.

Venerdì 28 Giugno

ITALIA-CANADA alle 22:00 LIVE su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky)

alle LIVE su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky) ITALIA-CANADA alle 23:50 in Differita su NOVE

Sabato 29 Giugno

ITALIA-FRANCIA alle 22:00 LIVE su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky)

alle LIVE su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky) ITALIA-FRANCIA alle 23:50 in Differita su NOVE

Domenica 30 Giugno

ITALIA-BRASILE alle 00:00 LIVE su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky) e su NOVE

I convocati di Blengini per le sfide di Canada, Francia e Brasile

PALLEGGIATORI : Luca Spirito, Riccardo Sbertoli

: Luca Spirito, Riccardo Sbertoli OPPOSTI : Giulio Pinali, Andrea Argenta

: Giulio Pinali, Andrea Argenta SCHIACCIATORI : Daniele Lavia, Giacomo Raffaelli, Oreste Cavuto, Oleg Antonov

: Daniele Lavia, Giacomo Raffaelli, Oreste Cavuto, Oleg Antonov CENTRALI: Alberto Polo, Roberto Russo, Daniele Mazzone, Fabio Ricci

Gli highlights dell'ultima sfida degli azzurri