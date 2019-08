Volley, Olimpiadi Tokyo 2020: tutte le squadre qualificate

Sette squadre si sono già qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il volley maschile. Oltre al Giappone, già ammesso in qualità di Paese organizzatore, oggi ben sei Nazionali hanno staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi: i tornei preolimpici su base internazionale hanno infatti emesso i propri verdetti al termine di questo weekend. L’Italia festeggia dopo aver demolito la Serbia, la Polonia gioisce liquidando la Francia e la Slovenia, il Brasile è dovuto ricorrere al tie-break per regolare la Bulgaria, la Russia ha domato l’Iran, gli USA si sono imposti sull’Olanda, l’Argentina ha avuto la meglio sul Canada. Di seguito le squadre di volley maschile qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli ultimi cinque posti verranno messi in palio tramite i trofei continentali di gennaio 2020.

SQUADRE QUALIFICATE VOLLEY ALLE OLIMPIADI 2020:

Giappone (Paese organizzatore)

Bulgaria (vincitrice Pool A qualificazioni mondiali)

USA (vincitrice Pool B qualificazioni mondiali)

Italia (vincitrice Pool C qualificazioni mondiali)

Polonia (vincitrice Pool D qualificazioni mondiali)

Russia (vincitrice Pool E qualificazioni mondiali)

Argentina (vincitrice Pool F qualificazioni mondiali)